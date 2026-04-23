Росавиация сняла ограничения с волгоградского аэропорта





Волгоградский аэропорт после снятия ограничений Росавиации вернулся к привычному режиму работы.

Об объявлении плана «Ковер» на фоне действующей в регионе беспилотной опасности в ведомстве сообщили сегодня в полночь. После того, как войска ПВО ликвидировали запущенные в сторону региона дроны ВСУ, а угроза атаки БПЛА миновала, волгоградская авиагавань начала свой привычный рабочий день.

Отметим, что сегодня утром в волгоградском аэропорту задерживаются несколько рейсов. Вылет самолета в Шарм-эль-Шейх сместился более чем на сутки. От расписания отстают и два столичных рейса «Аэрофлота».

