



Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект об установлении минимального почасового размера оплаты труда. По мнению парламентариев, подобное решение позволит повысить зарплату сотрудникам, занятым неполный день.

Авторы инициативы, сообщает ТАСС, предлагают ежегодно устанавливать минимальный размер почасовой оплаты труда одновременно с МРОТ – при этом он не может быть ниже стоимости часа работы, исчисленной из минимального размера оплаты труда. Для расчета планируют определять среднемесячное количество рабочих часов. Изменения должны быть внесены в Трудовой кодекс РФ.

Сейчас же, отмечают парламентарии, работодатели ради собственной экономии намеренно нанимают сотрудников именно на неполный рабочий день для облегчения процедуры сокращения персонала. При этом зарплата таких сотрудников часто не дотягивает даже до прожиточного минимума.

