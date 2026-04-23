



Волгоградские грибники, еще недавно ездившие в лес на первую сезонную «разведку», открыли сезон массовым сбором сморчковой шапочки и синеножек. В корзинах удачливых фанатов «тихой охоты» оказались и королевские шампиньоны.

- Сморчки постепенно сходят. Но все-таки мимоходом, без особой цели, но с надеждой найти, я собрала их в Городищенском районе. А вот в любимой Волго-Ахтубинской пойме нашла синеножки – правда, всего несколько штук, - рассказала волгоградский грибник с солидным стажем Татьяна Немчинова.





После серии дождей и пока еще редких теплых и солнечных дней в апреле волгоградцы потоком едут в лесополосы Калачевского, Фроловского, Серафимовичского районов - конкретных, самых хлебных, мест маститые грибники, конечно, не выдают.

- Солнца почти нет. Но зато есть первые королевские шампиньоны! Пока их мало, но, надеюсь, что будут еще, - пишут горожане, проведавшие леса в Калачевском районе.





Об открытии грибного сезона волгоградцы рассказали корреспондентам ИА «Высота 102» еще в начале апреля. Первой в корзинах «первопроходцев» оказалась сморчковая шапочка. Рецептом заготовки, которая, по словам опытных хозяек, максимально раскроет все ее вкусовые оттенки, поделились в отдельном материале.

Фото Татьяны Немчиновой