Под Волгоградом у посёлка Пионер фура перевернулась и улетела в кювет

18 апреля в Николаевском районе Волгоградской области фура улетела в кювет. Грузовик на огромной скорости занесло на обочину на участке региональной трассы у посёлка Пионер Левчуновского сельского поселения.

- В 11:05 на 209 км автодороги «Старая Полтавка — Гмелинка — Палласовка — Николаевск» 59-летний водитель, не справившись с управлением грузовым автомобилем Renault Premium, совершил съезд с проезжей части дороги с последующим опрокидыванием, - сообщили правоохранители.

Судя по опубликованным кадрам, кабина грузовика получила повреждения и оказалась частично заблокирована. Кроме того, опасных кульбитов не выдержал и грузовой отсек. Коробки с перевозимым грузом рассыпались вдоль лесополосы.

Отметим, водителю фуры потребовалась медицинская помощь. Он был доставлен в больницу.

