



22 апреля в Волгоградской городской думе депутаты определились с крайним в борьбе с брошенными на улицах города электросамокатами. Парламентарии утвердили проект о делегировании соответствующих полномочий департаменту городского хозяйства.

- Проект предусматривает закрепление за департаментом городского хозяйства полномочий, связанных, в том числе, с организацией мероприятий по обеспечению инфраструктуры для эксплуатации средств индивидуальной мобильности (СИМ) и ведению реестра мест их расстановки, - уточнили в Волгоградской городской думы.

Как ранее сообщала редакция, реестр расстановки электросамокатов может заработать в городе уже с 1 сентября 2026 года. Однако для этого департаменту городского хозяйства необходимо будет заблаговременно позаботится о разработке порядка его ведения.

Отметим, в настоящее время депутаты Волгоградской областной думы рассматривают поправки в региональный КоАП, которые предусматривают внедрение штрафов до 100 тыс. рублей для владельцев электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, брошенных на тротуарах.

