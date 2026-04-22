Волгоградцам напомнили порядок получения вычетов на детей





Жителям Волгоградской области напомнили об изменениях с 2025 года правил предоставления стандартных вычетов по НДФЛ на детей.

– Стандартный вычет на первого ребенка, как и раньше, оставляет 1400 рублей в месяц, а вот вычеты на последующих детей увеличены вдвое: на второго – 2800 рублей, на третьего и каждого последующего – 6000 рублей, – поясняют в Управлении ФНС России по Волгоградской области. – Налоговый вычет родитель, опекун или попечитель сможет получать до того месяца, пока его общий доход с начала года, формирующий основную налоговую базу, не превысит 450 тыс. рублей.

Для опекуна, попечителя, приемного родителя, супруга (супруги) приемного родителя, на обеспечении которых находится ребенок-инвалид (с детства или учащийся по очной форме-инвалид 1 или 2 группы) вычет увеличен до 12000 рублей.

– По общему правилу вычеты на детей предоставляются работодателем на основании имеющихся у него сведений о детях работника. Однако, если вычеты через налогового агента получены не в полном размере, за перерасчетом можно обратиться в налоговый орган, – также напоминают волгоградцам специалисты налоговой службы. – Для этого налогоплательщик заполняет налоговую декларацию по форме № 3-НДФЛ и прикладывает документы, подтверждающие его право на вычеты.