Рейсы в Сургут и Югру из Волгограда возобновят в июне

Со 2 июня аэропорт Волгограда возобновит отправку рейсов в Сургут и город Югру Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщили в воздушной гавани. Авиакомпания Ютэйр уже открыла продажи билетов на рейсы.

Вылеты будут выполняться два раза в неделю по следующему расписанию: в Сургут по вторникам и пятницам, в Волгоград по понедельникам и четвергам.

Отметим, что ранее в пресс-службе волгоградской воздушной гавани также объявили о возобновлении с 13 июня рейсов в Батуми. Вылеты будут выполняться еженедельно по субботам. Время полета составит 2 часа 35 минут.