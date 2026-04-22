Цены на бензин и дизтопливо настырно растут в Волгоградской области

В Волгоградской области за неделю выросла цена на дизтопливо и автомобильный бензин всех марок. Волгоградстат зафиксировал повышение на уровне 0,1% и 0,3% соответственно.

Так, литр дизельного топлива подскочил на 8 копеек – до 74,9 рубля. На автозаправках бензин марки АИ-92 вырос в цене на 19 копеек – до 67,69 рубля за литр. АИ-95 подорожал на 20 копеек – до 70,86 рубля, а литр АИ-98 теперь стоит 91,92 рубля, что на 24 копейки дороже по сравнению с предыдущей неделей.





