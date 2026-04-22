



В Волгоградской области продолжается развитие региональной службы родовспоможения. Более ста единиц современной техники и аппаратуры в ближайшее время получит Волгоградский областной клинический перинатальный центр №2. Оборудование поступит в медучреждение в рамках дооснащения перинатального центра по нацпроекту «Семья».

Медиков, которые помогают появиться на свет новым жителям Волгоградской области, обеспечат современной аппаратурой. В учреждение поступят фетальные мониторы, родильные кровати и столы, аппараты ингаляционной анестезии, передвижные рентгеновские диагностические системы, транспортные инкубаторы для новорожденных, системы термотерапии с циркулирующей жидкостью, комплексы непрерывного мониторинга жизненно важных показателей матери и ребенка.



По данным комитета здравоохранения Волгоградской области, в регионе в 2025 году уже кардинально обновлены десять женских консультаций в ЦРБ. Пациентки по достоинству оценили современные отделения в Городищенском, Суровикинском, Среднеахтубинском, Светлоярском, Серафимовичском, Котельниковском, Николаевском, Дубовском, Ленинском и Котовском районах. Медицинскую помощь здесь получают свыше 150 тыс. жительниц региона. Всего для оснащения женских консультаций было приобретено 1726 единиц современного медицинского оборудования общей стоимостью 186,1 млн рублей.



Напомним, Волгоградская область участвует в региональных и федеральных программах здравоохранения, а также в национальных проектах для повышения качества и доступности медпомощи жительницам региона.

