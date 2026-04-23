



В Волгоградской области накануне майских праздников растет спрос на круизные прогулки по Волге. Несмотря на то, что цены на многодневные путешествия сопоставимы со стоимостью отдыха в пятизвездочном отеле, свободных мест в каюты повышенной комфортности на многие направления уже попросту нет.

По информации Российского союза туриндустрии, сообщает РГ, больше 35% круизов полностью выкупили. Подобный уровень бронирования сопоставим с прошлым годом. Пытаясь удивить заядлых туристов не просто открывающимися с теплохода пейзажами, но и необычной программой, авторы туров предлагают все новые варианты. К примеру, сегодня пользуются спросом прогулки- «инкогнито», когда все ее детали пассажиры узнают уже на борту, или путешествия с возможностью выбора городов для остановок путем общего голосования.

Программа максимум на майских

В туристических агентствах заявляют, что спрос на речные круизы, как идеальный формат для неспешного отдыха, возникает сразу после открытия навигации.

- Круизы не теряют своей популярности у туристов. Тем более сейчас, в начале сезона, когда цены на путевки ниже летних, - рассказали сотрудники ООО «Речные путешествия». – Назвать самые популярные маршруты достаточно сложно, потому что в этом случае все зависит от конкретных пожеланий туристов. Некоторые наши клиенты, к примеру, из года в год выбирают один и тот же понравившийся им теплоход.





По-настоящему горячими датами для умиротворяющей прогулки по Волги становятся как трехдневные каникулы в честь Первомая, так и праздничные выходные в День Победы.

- Ко Дню Победы многие горожане интересуются именно тематическими турами, - добавили в агентствах по продаже путевок.

Сколько стоят туры?

Цены на отдых в максимальном единении с природой стартуют в среднем от 7 тысяч рублей на человека. Так, двухдневная поездка из Волгограда в Астрахань на теплоходе «Александр Невский» обойдется волгоградцам минимум в 7.700. А вот пятидневное турне до Казани стоит уже не меньше 23.900 рублей.





Более замысловатый и логистически сложный маршрут «Волгоград – Саратов – Тольятти – Казань – Нижний Новгород», на который пассажиры потратят аж шесть дней, оценивают намного солиднее. Так, место в каюте с двухярусной кроватью стоит от 52.615 рублей. А вот за тихий уголок с одноместным спальным местом с горожан попросят не меньше 79 тысяч рублей. К слову, свободных мест в каютах класса «полулюкс» и «люкс» на круиз с 3 по 8 мая сегодня уже нет.

В пятницу, 17 апреля, в первый круиз из Волгограда отправился теплоход «Александр Невский». По маршруту до Саратова и обратно в числе первых решили пройти больше сотни пассажиров.

Фото Павла Мирошкина