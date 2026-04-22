Роструд расследует причины смерти рабочего в музее на юге Волгограда

В Волгограде параллельно со следователями смерть рабочего в музее «Старая Сарепта» расследуют и специалисты Роструда. В Нижневолжской межрегиональной территориальной госинспекции труда прокомментировали несчастный случай на производстве со смертельным исходом, который произошел в Красноармейском районе Волгограда в конце марта текущего года.

- В настоящее время комиссией ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства происшедшего несчастного случая, - сообщили в ведомстве. - По результатам расследования, на основании собранных материалов, будет дана квалификация несчастного случая, установлены причины и условия, способствующие происшедшему несчастному случаю.

Напомним, что 31 марта в музее «Старая Сарепта» 51-летний рабочий получил тяжелые увечья в результате взрыва огнетушителя. Пострадавшего доставили в больницу №15 в Волгограде, где он, несмотря на усилия медиков, скончался.

Ранее сообщалось, что причиной его смерти стала травма головы, полученная при разборке огнетушителя.

Фото Геннадия Гуляева из архива V102.RU

