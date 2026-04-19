В Волгограде засняли жуткий наезд байкера на школьника у районного ДК





18 апреля в Тракторозаводском районе Волгограда произошло жуткое ДТП у местного Дворца культуры. Здесь лихач на мотоцикле сбил переходящего проезжую часть школьника. Момент аварии засняла уличная камера видеонаблюдения.







- В 19:47 напротив дома № 22 по ул. Дзержинского неустановленный водитель, управляя неустановленным мотоциклом, совершил наезд на 15-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, — сообщили правоохранители.

Судя по опубликованным кадрам, подросток дождался разрешающего сигнала светофора, а также остановки движущейся по крайней полосе такси. В тот самый момент, как только он пошёл вперёд на злополучный участок проезжей части на огромной скорости выехал мотоциклист. Байкер промчался в считанных сантиметрах от школьника. Однако не успел молодой человек опомниться, как следом в него врезался второй мотоциклист.

Видеосъемка обрывается на жутких кадрах, где пострадавший парень, отброшенный на несколько метров, безуспешно пытается подняться с колен. Лихач же на мотоцикле также упал и вылетел из обзора видеокамеры. Совершив наезд, байкер поспешил удалиться с места аварии, не дождавшись приезда правоохранителей.

Отметим, первую помощь школьнику оказали прохожие. Они же вызвали на место скорую. Молодой человек был госпитализирован. Госавтоинспекция пытается установить личности мотоциклистов, устроивших беспредел на улицах города.

Фото и видео: правоохранители