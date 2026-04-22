Шпионившего на ВСУ волгоградца задержали в Севастополе

В Крыму оперативники ФСБ России провели спецоперацию по задержанию очередного шпиона, работавшего на спецслужбы Украины. Им оказался житель Волгоградской области. Мужчина собирал данные о местах расположения военных объектов на территории Севастополя.







- Житель Волгоградской области, 1995 года рождения, инициативно установил контакт с представителем спецслужбы Украины и по заданию куратора осуществлял сбор и передачу сведений о дислокации подразделений Минобороны России на территории города Севастополя, - приводят комментарий ФСБ России журналисты «РИА Новости».

Отметим, в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о госизмене. Ему может грозить до 20 лет тюрьмы.