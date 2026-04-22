Сегодня, 22 апреля, в городе Урюпинске Волгоградской области временно приостановлена подача горячей воды потребителям. Такую информацию до жителей довела городская администрация, пояснив, что это связано не с аварией, а ограничениями со стороны ресурсоснабжающей организации.

- В связи с ограничением ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» поставки газа в часть котельных МУП «Тепловое хозяйство», временно прекращена подача горячей воды потребителям, - говорится в официальном сообщении администрации Урюпинска.

На это сообщение от жителей посыпались вопросы о сроках отключения ГВС и причинах ограничений, на что городские власти пояснили, что МУП «Тепловое хозяйство» выбрана месячная норма поставки газа.





К решению этого вопроса подключились представители надзорных органов. Сроки возобновления подачи ГВС не указываются.

- В настоящий момент принимаются меры прокурорского реагирования, - пояснила администрация в своем ответе.

Получить оперативный комментарий в ресурсоснабжающей организации не удалось.

Ранее сообщалось, что 17 апреля в Урюпинске завершился отопительный сезон. Городские котельные были переведены на работу в части подачи горячего водоснабжения.

Фото из архива V102.RU

Скриншот: администрация Урюпинска / vk.com

