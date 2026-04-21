В Волгоградской области уничтожили украинские дроны





Украинские беспилотники сегодня ночью уничтожили в Волгоградской области.

На фоне объявленного режима беспилотной опасности расчеты ПВО работали в Белгородской, Курской, Ростовской, Воронежской и Самарской областях. Неспокойной сегодняшняя ночь выдалась и в Волгоградской, а также в соседних Астраханской и Саратовской областях. Всего за минувшую ночь над атакованными регионами страны уничтожили 97 украинских БПЛА самолетного типа.

Режим беспилотной опасности объявили в Волгограде накануне в 21:55. О его отмене в МЧС сообщили только в 5:45.

Фото сгенерировано с помощью ИИ