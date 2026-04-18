Крупный пожар разгорелся в пойме реки Царицы





Крупный пожар занялся в пойме реки Царицы Дзержинского района. Cтолбы густого черного дыма видны за несколько километров от места ЧП.

По словам местных жителей, огненная стена поднялась относительно недавно, но уже успела захватить немалый участок территории. Ситуацию осложняют порывы ветра.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области уточнили, что в пойме Царицы занялись огнем камыш и сухая трава. На месте уже работают пожарно-спасательные подразделения. В 17:45 им удалось локализовать пламя на территории трех гектаров. Угрозы ближайшим домам, по словам спасателей, нет.

Фото читателей V102.ru