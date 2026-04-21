В Волгограде лихач на Audi сбил девушку у «Газпромколледжа»





20 апреля в Советском районе Волгограда произошла авария с участием легкового автомобиля. В вечерний час пик напротив «Газпромколледжа» лихач за рулём иномарки сбил девушку на пешеходном переходе.

- В 17:35 61-летний водитель, управляя автомашиной Audi A3, напротив д. 60Б по пр. Университетскому наехал на 19-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, - сообщили правоохранители.

Отметим, пострадавшая получила травмы. Каретой скорой помощи волгоградка была доставлена в больницу.