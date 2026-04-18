



На севере Волгограда уличная собака прокусила ногу молодому мужчину. Жильцы ближайших домов, ставшие свидетелями происшествия, заявили, что свои острые зубы животное показывает людям уже не в первый раз.

С проявившей агрессию дворнягой волгоградец Андрей встретился на улице 95-й Гвардейской в Тракторозаводском районе.

- Я направлялся в сторону школы № 3 и решил срезать путь по дворам. Вдруг между домами появилась компания детей в возрасте 11-12 лет. Рядом с ними бежала и эта собака, - рассказывает пострадавший волгоградец. – Я спокойно проходил мимо, когда она вдруг резко свернула в бок и впилась зубами мне в ногу. Все случилось настолько резко и неожиданно, что я даже не успел увернуться.

После нападения животное, прокусившее штанину и оставившее глубокий след на ноге молодого мужчины, отбежала в сторону и оттуда наблюдала за еще не пришедшей в себя жертвой.

- В ухе собаки висит бирка. Однако, по словам подоспевших на помощь соседей, она бросается на людей во второй или в третий раз. В травмпункте, увидев фото животного, заявили, что сегодня я уже вторая ее жертва. Недавно она всего за день укусила пятерых! - продолжает свой рассказ житель Тракторозаводского района.

Летом прошлого года депутаты Волгоградской облдумы голосовали за новый закон об отдельных вопросах обращения с животными без владельцев. Законопроект запрещает возвращение в привычные места обитания животных, проявляющих немотивированную агрессию по отношению к другим животным или людям, а обязывает оставлять их в приютах. Однако дополнительных средств на их содержание в приютах законопроектом не предусмотрено.

Отметим, что нападения бездомных псов на горожан стали, увы, не редкостью. В феврале глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела о нападении собак на жительницу Волгограда. Тогда безнадзорные животные атаковали женщину на улице, укусив ее за ногу. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

