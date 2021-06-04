Происшествия

На острове Сарпинский в Волгограде второй день ищут пропавшего грибника

Происшествия 04.06.2021 11:58
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04.06.2021 11:58


Вторые сутки полицейские ведут поиски пропавшего грибника на острове Сарпинский. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне около шести часов вечера   в полицию с заявлением о пропаже мужа обратилась 72-летняя пенсионерка. Ее 81-летний супруг утром ушел с территории СНТ «Авиатор», расположенного на острове,  в лес за грибами и домой не вернулся. Сотового телефона у пенсионера не было. 
Приметы пропавшего: на вид 80 лет, рост 180 см., худощавого телосложения, славянской внешности, волос седой короткий с залысинами. Особых примет нет.
В настоящее время в поисках принимают участие участковые уполномоченные полиции отдела полиции Кировского района и жители острова Сарпинский.

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