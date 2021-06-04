В Волгограде остановили машину с банками черной икры





В Кировском районе полицейские задержали мужчину, в автомобиле которого обнаружились восемь поллитровых банок черной икры. Как сообщили ИА «Высота 102» ГУ МВД по Волгоградской области, инспекторы ДПС остановили иномарку под управлением 57-летнего местного жителя и нашли в салоне банки - предположительно, с икрой рыб осетровых пород. Задержанный не смог предоставить полицейским документы на перевозимую продукцию, объяснив это тем, что приобрел деликатес на рынке в соседнем регионе.







Продукцию сотрудники изъяли и отправили на исследование, по результатам которого будет дальнейшее разбирательство.







