Нового главврача назначили в волгоградской детской поликлинике №31





К исполнению своих обязанностей приступила главный врач ГУЗ «Детская клиническая поликлиника №31» Марина Харьковская. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомздраве, Марина Харьковская родилась в Киквидзенском районе, окончила Волгоградский государственный медицинский университет по специальности «Педиатрия», там же обучалась в ординатуре по специальности «Неонатология». Прошла профессиональную подготовку по организации здравоохранения и общественного здоровья.

Свою профессиональную деятельность начала в качестве сотрудника младшего медицинского персонала в больнице скорой медицинской помощи № 7, далее работала в должности старшего лаборанта кафедры педиатрии и неонатологии ВолгГМУ. С 2013 года в детской клинической поликлинике № 31 занимала должности врача-педиатра, заведующей отделением по оказанию медицинской помощи детям в образовательных учреждениях, заместителя главного врача по лечебной работе. С февраля 2021 года исполняла обязанности главного врача в этом же учреждении. Отмечена благодарностью Министерства здравоохранения Российской Федерации. Кандидатура нового руководителя учреждения здравоохранения утверждена экспертным советом по вопросам кадровой политики при региональном комитете здравоохранения. Напомним, ранее детской поликлиникой №31 руководила 26 лет Ольга Шлыкова. Подразделения этого медучреждения находятся на проспекте Университетском в Советском районе Волгограда, в микрорайоне Тулака и в поселке Горьковском.



