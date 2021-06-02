Нового главврача назначили в волгоградской детской поликлинике №31

Здравоохранение 02.06.2021 16:34
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02.06.2021 16:34
К исполнению своих обязанностей приступила главный врач ГУЗ «Детская клиническая поликлиника №31» Марина Харьковская. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомздраве, Марина Харьковская родилась в Киквидзенском районе, окончила Волгоградский государственный медицинский университет по специальности «Педиатрия», там же обучалась в ординатуре по специальности «Неонатология». Прошла профессиональную подготовку по организации здравоохранения и общественного здоровья.
Свою профессиональную деятельность начала в качестве сотрудника младшего медицинского персонала в больнице скорой медицинской помощи № 7, далее работала в должности старшего лаборанта кафедры педиатрии и неонатологии ВолгГМУ. С 2013 года в детской клинической поликлинике № 31 занимала должности врача-педиатра, заведующей отделением по оказанию медицинской помощи детям в образовательных учреждениях, заместителя главного врача по лечебной работе. С февраля 2021 года исполняла обязанности главного врача в этом же учреждении. Отмечена благодарностью Министерства здравоохранения Российской Федерации. Кандидатура нового руководителя учреждения здравоохранения утверждена экспертным советом по вопросам кадровой политики при региональном комитете здравоохранения. Напомним, ранее детской поликлиникой №31 руководила 26 лет Ольга Шлыкова. Подразделения этого медучреждения находятся на проспекте Университетском в Советском районе Волгограда, в микрорайоне Тулака и в поселке Горьковском.
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