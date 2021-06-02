У семьи председателя КСП Волгограда земля "уходит из-под ног"

У супруги председателя КСП Волгограда Александра Мордвинцева остается все меньше земли в собственности. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованную главой палаты декларацию, теперь жена Александра Мордвинцева владеет всего тринадцатью участками. Для сравнения: согласно декларации за 2019 год, таких участков в собственности женщины было 22. А в 2017 году она владела почти сотней земельных наделов.

Тем не менее, по итогам 2020 года список имущества супруги председателя КСП Волгограда остается внушительным. Так, у второй половины Александра Мордвинцева, помимо земли, имеются дом, 3 квартиры, нежилое одноэтажное здание, нежилое помещение и авто Ауди Q5. Ее доход за прошлый год составил почти 23 миллиона рублей. У супруга доход гораздо меньше – 1,8 миллиона рублей. Собственного жилья у Александра Мордвинцева нет. Он пользуется просторной квартирой и ездит на двух автомобилях – Тойота Камри и Нисан Мурано.