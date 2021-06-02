Волгоградцам пообещали бесплатные тесты после прививки от коронавируса





Волгоградцы, которые привились вакциной «ЭпиВакКороной», могут рассчитывать на бесплатный анализ на антитела. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора, для оценки поствакцинального иммунитета после вакцинации «ЭпиВакКороной» требуется использовать специальные ИФА тест-системы «SARS-CoV-2-IgG-Вектор», разработанные с учетом особенностей формирования иммунитета в ответ на введение пептидной вакцины. Такие тест-системы есть и в регионе. Причем исследование для привитых «ЭпиВакКорона» осуществляется на безвозмездной основе.

Оценку поствакцинального иммунитета целесообразно проводить не ранее, чем через 42 дня после первой вакцинации, пояснили в ведомстве. Для проведения анализа на антитела привитым необходимо обратиться в лечебное учреждение, где проходила вакцинация препаратом «ЭпиВакКорона».

Ранее, напомним, привитые «ЭпиВакКороной» были неприятно удивлены тем, что тесты не показывали наличие антител после вакцинации. Затем разработчики нашли этому объяснение и заявили о необходимости использовать особые тест-системы.



