



Депутат одного из сельских поселений Новоаннинского района не указал в декларации о доходах за прошлый год важные сведения о приобретениях своей семьи. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информационное сообщение районной прокуратуры, надзорный орган провел проверку исполнения федерального закона «О противодействии коррупции» в отношении депутатов избранной в прошлом году сельской думы. Как сообщалось ранее, в прошлом году в Новоаннинском районе выбирались депутаты Новокиевского сельского поселения. В ходе проверки деклараций выяснилось, что один из новых депутатов не указал в сведениях о доходах за 2020 год факт приобретения автомобиля стоимостью в 2 миллиона рублей. Также он "забыл", что и его жена купила дом. А н аиболее распространенным нарушением стало предоставление некорректных сведений об открытых на имя депутата либо его супруги (супруга) счетах в банках. Данный недостаток выявлен при проверке справок, представленных шестью депутатами. В связи с этим в адрес председателя сельской думы внесено представление.

Напомним, сведения о доходах и имуществе государственных и муниципальных служащих, депутатов, руководителей учреждений должны публиковаться в свободном доступе в течение четырех месяцев после окончания отчетного периода. Допущенные в процессе подачи деклараций нарушения могут стать основанием для сложения депутатских полномочий. Однако некоторым народным избранникам удавалось выйти «сухим из воды» из подобных историй. Так, несколько лет назад теперь уже бывший депутат Волгоградской гордумы Александр Егунов указал в декларации доход в размере 11 миллионов рублей, тогда как на самом деле его доход составил 110 миллионов рублей. Экс-депутат признался, что ошибся из-за «невнимательности». Но заставить исправить «ошибку» народного избранника не удалось даже через суд.

Материал подготовлен в рамках проекта "Открытость и прозрачность - залог эффективной работы власти".