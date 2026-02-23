



В День защитника Отечества губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров возложил цветы к Вечному огню на Аллее Героев.

Накануне праздника глава региона пригласил в зал Воинской и Трудовой Славы работников промышленности и ТЭК, медиков, педагогов, а также специалистов в области сельского хозяйства и других отраслей. На встрече с Андреем Бочаровым волгоградцы получили ордена, медали, почетные звания и благодарности.





Сегодняшним днем волгоградцам предлагают прогуляться по музеям, где для защитников Отечества подготовили насыщенную программу. Немало развлечений ждет горожан и в торговых центрах. Программу празднования смотрите в отдельном материале.

Фото администрации Волгоградской области