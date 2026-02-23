Главное

Волгоградцы назвали идеальный мужской подарок на 23 февраля: опрос ИА «Высота 102» В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу

Актуально

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

Федеральные новости

Федеральные новости
 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
Спорт

Две медали Ивана Моргуна на втором этапе Кубка России по плаванию

Спорт 23.02.2026 14:01
0
23.02.2026 14:01


В Обнинске завершился второй этап Кубка России по плаванию. В этот раз во Дворце спорта «Олимп» соревновались более 800 спортсменов. Они представляли 56 регионов России, а также три иностранных государства: Швейцарию, Беларусь и Узбекистан. За два дня участники разыграли 32 комплекта медалей в 16 дисциплинах. Больше всего наград завоевала белорусская команда – 11 медалей (5 золотых, 3 серебряных, 3 бронзовых).

В первый день соревнований волгоградец Иван Моргун подтвердил высокий уровень мастерства на длинных дистанциях, завоевав золотую медаль в заплыве на 800 метров вольным стилем с результатом 8:03.71 набрав 816 очков. Иван опередил пришедшего вторым Савелия Лузина (Свердловская область) почти на три секунды (8:06.44). Бронзу получил Григорий Вековищев (Калужская область) с результатом 8:08.90.

На следующий день в финале дисциплины на 400 метров вольным стилем лучший результат показал Роман Акимов из Московской области – 3:55.57 (815 очков). Уступив лидеру четыре сотых секунды, второе место и 814 очков завоевал Иван Моргун из Волгоградской области (3:55.61). Третьим стал Иван Щукин из Москвы с результатом 3:57.03.

Следующий этап Кубка России по плаванию станет финальным. Он пройдёт с 17 по 21 апреля 2026 года в Екатеринбурге.

Александр Веселовский

Фото: Федерация водных видов спорта

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
23.02.2026 14:01
Спорт 23.02.2026 14:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.02.2026 10:34
Спорт 23.02.2026 10:34
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
22.02.2026 20:45
Спорт 22.02.2026 20:45
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
22.02.2026 15:06
Спорт 22.02.2026 15:06
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
22.02.2026 10:58
Спорт 22.02.2026 10:58
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
21.02.2026 19:54
Спорт 21.02.2026 19:54
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
21.02.2026 12:17
Спорт 21.02.2026 12:17
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
20.02.2026 19:05
Спорт 20.02.2026 19:05
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
20.02.2026 15:24
Спорт 20.02.2026 15:24
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
19.02.2026 18:35
Спорт 19.02.2026 18:35
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
19.02.2026 12:57
Спорт 19.02.2026 12:57
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
19.02.2026 09:12
Спорт 19.02.2026 09:12
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
18.02.2026 21:21
Спорт 18.02.2026 21:21
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
18.02.2026 14:39
Спорт 18.02.2026 14:39
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
17.02.2026 15:55
Спорт 17.02.2026 15:55
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:51
Мемориальный парк на Мамаевом кургане в Волгограде ждет новый виток благоустройстваСмотреть фотографии
16:11
Фотограф снял гигантские льдины на Волге у белоснежного ВолгоградаСмотреть фотографии
15:25
«Следы пропали»: в Камышине третью неделю ищут 26-летнюю девушкуСмотреть фотографии
14:34
В Волгограде выстрелили из пушек в честь защитников ОтечестваСмотреть фотографииCмотреть видео
14:01
Две медали Ивана Моргуна на втором этапе Кубка России по плаваниюСмотреть фотографии
13:20
Росгидромет спрогнозировал весенний паводок на реках Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:47
Волгоградцы 23 февраля пережили короткую магнитную бурюСмотреть фотографии
12:22
Под Волгоградом молодого педагога задержали с наркотикамиСмотреть фотографии
12:18
«Тужили по сытной и богатой неделе Масленицы»: волгоградка вспомнила старинный рецепт для начала Великого ПостаСмотреть фотографии
12:01
В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салютСмотреть фотографии
11:37
«Окна лучше пока не открывать»: жители двух городов Волгоградской области проснулись от ночной «химатаки»Смотреть фотографии
11:11
«Сначала никто не надеялся на чудо»: поисковый отряд прокуратуры вернул имя погибшему защитнику СталинградаСмотреть фотографии
10:52
Андрей Бочаров в День защитника Отечества возложил цветы на Аллее ГероевСмотреть фотографии
10:34
«Спартак‑Волгоград» не устоял перед чемпиономСмотреть фотографии
10:26
В Волжском пожилой автомобилист протаранил световую опоруСмотреть фотографии
10:06
Поздравления – надёжным и мужественным работникам ВолгаКалияСмотреть фотографии
09:59
«Воспринимает как досадное недоразумение»: волгоградский генерал Иван Попов готовится оспорить обвинительный приговорСмотреть фотографии
09:35
Виртуальный бокс и танковое сражение: как Волгоград отметит День защитника ОтечестваСмотреть фотографии
09:02
В Волгограде утвердили отставку судьи, ведущего процесс Ивана ГеляСмотреть фотографии
08:31
«Лучше думать о Боге сидя, чем стоя – о ногах»: священник из Волжского назвал главные ошибки во время Великого ПостаСмотреть фотографии
08:10
Минобороны: в Волгоградской области сбили три беспилотника ВСУСмотреть фотографии
07:55
Два уровня погодной опасности объявили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:31
В Волгоградской области отменили действовавший всю ночь режим беспилотной опасностиСмотреть фотографии
07:16
«Каждый солдат ждет своего поисковика»: прокурор Волгоградской области Денис Костенко - о трогательных поисках погибших защитников СталинградаСмотреть фотографииCмотреть видео
06:56
В Волгограде задерживаются восемь авиарейсов в Москву и Санкт-ПетербургСмотреть фотографии
06:26
В Волгоградскую область после проводов зимы спешит потеплениеСмотреть фотографии
21:15
В Волжском моржи экстремально отметили МасленицуСмотреть фотографии
20:45
«Волжаночка-ГРАСС» ушла с последнего местаСмотреть фотографии
20:19
Волгоградцам напомнили о выходном 23 февраляСмотреть фотографии
19:55
Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»Смотреть фотографии
 