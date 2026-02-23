Две медали Ивана Моргуна на втором этапе Кубка России по плаванию

В Обнинске завершился второй этап Кубка России по плаванию. В этот раз во Дворце спорта «Олимп» соревновались более 800 спортсменов. Они представляли 56 регионов России, а также три иностранных государства: Швейцарию, Беларусь и Узбекистан. За два дня участники разыграли 32 комплекта медалей в 16 дисциплинах. Больше всего наград завоевала белорусская команда – 11 медалей (5 золотых, 3 серебряных, 3 бронзовых).

В первый день соревнований волгоградец Иван Моргун подтвердил высокий уровень мастерства на длинных дистанциях, завоевав золотую медаль в заплыве на 800 метров вольным стилем с результатом 8:03.71 набрав 816 очков. Иван опередил пришедшего вторым Савелия Лузина (Свердловская область) почти на три секунды (8:06.44). Бронзу получил Григорий Вековищев (Калужская область) с результатом 8:08.90.

На следующий день в финале дисциплины на 400 метров вольным стилем лучший результат показал Роман Акимов из Московской области – 3:55.57 (815 очков). Уступив лидеру четыре сотых секунды, второе место и 814 очков завоевал Иван Моргун из Волгоградской области (3:55.61). Третьим стал Иван Щукин из Москвы с результатом 3:57.03.

Следующий этап Кубка России по плаванию станет финальным. Он пройдёт с 17 по 21 апреля 2026 года в Екатеринбурге.

Александр Веселовский

Фото: Федерация водных видов спорта

