



В Волгоградской области отменили режим беспилотной опасности, действовавший в регионе более восьми часов.

Сообщения от РСЧС поступили на телефоны горожан накануне в 22:27. Из-за возможного налета БПЛА волгоградцев попросили не подходить к окнам и избегать открытых участков улицы.

О снятии ограничений стало известно сегодня в 7:22. Сбивали ли над Волгоградской области смертоносные летательные аппараты или ночная атака обошла регион стороной, в Минобороны пока не сообщали.

Несмотря на действовавший всю ночь режим беспилотной опасности, волгоградский аэропорт работает в штатном режиме. Задержки рейсов в Москву и Санкт-Петербург связаны с вводимыми накануне ограничениями в столице.

Фото Андрея Поручаева