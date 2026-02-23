Главное

 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
«Окна лучше пока не открывать»: жители двух городов Волгоградской области проснулись от ночной «химатаки»

Общество 23.02.2026 11:37
0
23.02.2026 11:37


Жители Камышина пожаловались на окутавший город запах газа. По их словам, насторожившие их зловония уже несколько часов ощущаются и в соседней Николаевке.

- Проснулся сегодня ночью от сильного запаха – окна были открыты на микропроветривание, - рассказывает камышанин Александр. – Сначала подумал, что утечка газа случилась в нашем доме. Но после выяснилось, что вонь идет с улицы. Позвонил сотрудникам газовой службы, где мне просто посоветовали закрыть окна.

Горожане утверждают, что кроме заполонивших город ароматов на улицах виднелся густой туман.

- Такой же запах ночью ощущали и в Николаевке, которая находится от нас по другую сторону Волги, - говорят жители Камышина.

В диспетчерском центре газовой службы заявили, что сон местных жителей нарушил острый химический запах, шлейф которого дотянулся до Камышина из Николаевки. 

- Пахнет не газом, а химией. В ближайшее время советуем вам не открывать окна. Выходить из дома при этом возможно.

