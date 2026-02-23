



Жители Камышина пожаловались на окутавший город запах газа. По их словам, насторожившие их зловония уже несколько часов ощущаются и в соседней Николаевке.

- Проснулся сегодня ночью от сильного запаха – окна были открыты на микропроветривание, - рассказывает камышанин Александр. – Сначала подумал, что утечка газа случилась в нашем доме. Но после выяснилось, что вонь идет с улицы. Позвонил сотрудникам газовой службы, где мне просто посоветовали закрыть окна.

Горожане утверждают, что кроме заполонивших город ароматов на улицах виднелся густой туман.

- Такой же запах ночью ощущали и в Николаевке, которая находится от нас по другую сторону Волги, - говорят жители Камышина.

В диспетчерском центре газовой службы заявили, что сон местных жителей нарушил острый химический запах, шлейф которого дотянулся до Камышина из Николаевки.

- Пахнет не газом, а химией. В ближайшее время советуем вам не открывать окна. Выходить из дома при этом возможно.