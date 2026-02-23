



Волгоград отметит День защитника Отечества без массовых городских мероприятий. В праздничный день жителям предлагают прогуляться по музеям или поучаствовать в развлекательной программе торговых центров.

Отметить свой день волгоградские защитники и их спутницы смогут насыщенной культурной программой. Так, в музее ИЗО имени Машкова зрителям покажут «Сталинград Евгения Кибрика: рисунки 1943 года из фондов ВМИИ».

К потоку посетителей в праздничный день готовы и сотрудники областного краеведческого музея. В 14:00 здесь стартует программа «Сыновья Отечества». А в волгоградском планетарии идут последние приготовления к показу полнокупольной программы «Бессмертный подвиг Сталинграда» - ее начало запланировано на 14:00.

Волгоградцам, которые хотят праздника в динамике, предлагают сразиться в первых фиджитал-играх, которые в 14:00 развернутся в ТРЦ «Акварель». Главных героев сегодняшнего дня ждут виртуальные гонки и заезды на беговелах, цифровой бокс и силомер, спринт на дорожке, а также баланс на платформе и баланс-борде.

В Ворошиловском торговом центре мужчин зовут сразиться в танковой битве или помериться силой в армрестлинге. Праздничная программа начнется в 13:00. А в ТРЦ «Мармелад» горожане станут зрителями праздничного концерта.

Фото Павла Мирошкина