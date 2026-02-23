Главное

Волгоградцы назвали идеальный мужской подарок на 23 февраля: опрос ИА «Высота 102» В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
Виртуальный бокс и танковое сражение: как Волгоград отметит День защитника Отечества
Общество 23.02.2026 09:35

Волгоград отметит День защитника Отечества без массовых городских мероприятий. В праздничный день жителям предлагают прогуляться по музеям или поучаствовать в развлекательной программе торговых центров.

Отметить свой день волгоградские защитники и их спутницы смогут насыщенной культурной программой. Так, в музее ИЗО имени Машкова зрителям покажут «Сталинград Евгения Кибрика: рисунки 1943 года из фондов ВМИИ».

К потоку посетителей в праздничный день готовы и сотрудники областного краеведческого музея. В 14:00 здесь стартует программа «Сыновья Отечества». А в волгоградском планетарии идут последние приготовления к показу полнокупольной программы «Бессмертный подвиг Сталинграда» - ее начало запланировано на 14:00.

Волгоградцам, которые хотят праздника в динамике, предлагают сразиться в первых фиджитал-играх, которые в 14:00 развернутся в ТРЦ «Акварель». Главных героев сегодняшнего дня ждут виртуальные гонки и заезды на беговелах, цифровой бокс и силомер, спринт на дорожке, а также баланс на платформе и баланс-борде.

В Ворошиловском торговом центре мужчин зовут сразиться в танковой битве или помериться силой в армрестлинге. Праздничная программа начнется в 13:00. А в ТРЦ «Мармелад» горожане станут зрителями праздничного концерта. 

Фото Павла Мирошкина

Лента новостей

12:47
Волгоградцы 23 февраля пережили короткую магнитную бурюСмотреть фотографии
12:22
Под Волгоградом молодого педагога задержали с наркотикамиСмотреть фотографии
12:18
«Тужили по сытной и богатой неделе Масленицы»: волгоградка вспомнила старинный рецепт для начала Великого ПостаСмотреть фотографии
12:01
В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салютСмотреть фотографии
11:37
«Окна лучше пока не открывать»: жители двух городов Волгоградской области проснулись от ночной «химатаки»Смотреть фотографии
11:11
«Сначала никто не надеялся на чудо»: поисковый отряд прокуратуры вернул имя погибшему защитнику СталинградаСмотреть фотографии
10:52
Андрей Бочаров в День защитника Отечества возложил цветы на Аллее ГероевСмотреть фотографии
10:34
«Спартак‑Волгоград» не устоял перед чемпиономСмотреть фотографии
10:26
В Волжском пожилой автомобилист протаранил световую опоруСмотреть фотографии
09:59
«Воспринимает как досадное недоразумение»: волгоградский генерал Иван Попов готовится оспорить обвинительный приговорСмотреть фотографии
09:35
Виртуальный бокс и танковое сражение: как Волгоград отметит День защитника ОтечестваСмотреть фотографии
09:02
В Волгограде утвердили отставку судьи, ведущего процесс Ивана ГеляСмотреть фотографии
08:31
«Лучше думать о Боге сидя, чем стоя – о ногах»: священник из Волжского назвал главные ошибки во время Великого ПостаСмотреть фотографии
08:10
Минобороны: в Волгоградской области сбили три беспилотника ВСУСмотреть фотографии
07:55
Два уровня погодной опасности объявили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:31
В Волгоградской области отменили действовавший всю ночь режим беспилотной опасностиСмотреть фотографии
07:16
«Каждый солдат ждет своего поисковика»: прокурор Волгоградской области Денис Костенко - о трогательных поисках погибших защитников СталинградаСмотреть фотографииCмотреть видео
06:56
В Волгограде задерживаются восемь авиарейсов в Москву и Санкт-ПетербургСмотреть фотографии
06:26
В Волгоградскую область после проводов зимы спешит потеплениеСмотреть фотографии
21:15
В Волжском моржи экстремально отметили МасленицуСмотреть фотографии
20:45
«Волжаночка-ГРАСС» ушла с последнего местаСмотреть фотографии
20:19
Волгоградцам напомнили о выходном 23 февраляСмотреть фотографии
19:55
Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»Смотреть фотографии
19:37
Несколько рейсов отменены в аэропорту Волгограда из-за атак БПЛА на МосквуСмотреть фотографии
19:10
Под Волгоградом 23 февраля простятся с погибшим бойцом СВО Александром КукинымСмотреть фотографии
18:32
«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублейСмотреть фотографии
17:50
Пособия на погребения проиндексировали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:23
Прощай зима: в ЦПКиО Волгограда сожгли 10-метровое чучело МасленицыСмотреть фотографииCмотреть видео
17:01
В Волгограде силовики проверили бары на наличие наркотиковСмотреть фотографии
16:28
Под Волгоградом фермер прописал в теплицах целую «делегацию» граждан УзбекистанаСмотреть фотографии
 