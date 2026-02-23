Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

Актуально

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

Федеральные новости

Федеральные новости
 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
Общество

В Волгограде задерживаются восемь авиарейсов в Москву и Санкт-Петербург

Общество 23.02.2026 06:56
0
23.02.2026 06:56


Восемь авиарейсов в Москву и Санкт-Петербург задерживаются в аэропорту Волгограда. После вводимых Росавиацией ограничений один вылет в столичный Шереметьево был отменен.

Накануне вечером из-за направленных в сторону Москвы беспилотников во Внуково, Домодедово, Жуковском, а также в Шереметьево ввели ограничения на вылет и прием воздушных судов. О возобновлении работы в аэропортах сообщили в 23:32.

Из-за вынужденного простоя расписание полетов до Москвы сдвигается и сегодня. Утренний авиарейс DP 6966 до Шереметьево задерживается на четыре часа. На два с половиной часа позже в столицу вылетят и волгоградцы с билетами на вечерний рейс DP 6968 авиакомпании «Победа». Отправка еще одного самолета до столицы перенесен более, чем на два часа – с 21:35 на 23:50.

После временного закрытия неба над Москвой коррективы в расписание праздничного дня внес также аэропорт Пулково. Волгоградцев, планировавших завершить длинные выходные в северной столице, позовут на посадку на четыре с половиной часа позже запланированного – вместо 18:20 рейс DP 518 будет готов к полету в 23:00.

С задержкой в несколько часов в Волгоград вернутся пассажиры трех самолетов из Москвы и одного – из Санкт-Петербурга.

Фото Павла Мирошкина

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
23.02.2026 09:02
Общество 23.02.2026 09:02
Комментарии

0
Далее
Общество
23.02.2026 08:31
Общество 23.02.2026 08:31
Комментарии

0
Далее
Общество
23.02.2026 08:10
Общество 23.02.2026 08:10
Комментарии

0
Далее
Общество
23.02.2026 07:55
Общество 23.02.2026 07:55
Комментарии

0
Далее
Общество
23.02.2026 07:31
Общество 23.02.2026 07:31
Комментарии

0
Далее
Общество
23.02.2026 07:16
Общество 23.02.2026 07:16
Комментарии 0

0
Далее
Общество
23.02.2026 06:56
Общество 23.02.2026 06:56
Комментарии

0
Далее
Общество
23.02.2026 06:26
Общество 23.02.2026 06:26
Комментарии

0
Далее
Общество
22.02.2026 21:15
Общество 22.02.2026 21:15
Комментарии

0
Далее
Общество
22.02.2026 20:19
Общество 22.02.2026 20:19
Комментарии

0
Далее
Общество
22.02.2026 19:55
Общество 22.02.2026 19:55
Комментарии

0
Далее
Общество
22.02.2026 19:37
Общество 22.02.2026 19:37
Комментарии

0
Далее
Общество
22.02.2026 19:10
Общество 22.02.2026 19:10
Комментарии

0
Далее
Общество
22.02.2026 17:50
Общество 22.02.2026 17:50
Комментарии

0
Далее
Общество
22.02.2026 17:23
Общество 22.02.2026 17:23
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:02
В Волгограде утвердили отставку судьи, ведущего процесс Ивана ГеляСмотреть фотографии
08:31
«Лучше думать о Боге сидя, чем стоя – о ногах»: священник из Волжского назвал главные ошибки во время Великого ПостаСмотреть фотографии
08:10
Минобороны: в Волгоградской области сбили три беспилотника ВСУСмотреть фотографии
07:55
Два уровня погодной опасности объявили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:31
В Волгоградской области отменили действовавший всю ночь режим беспилотной опасностиСмотреть фотографии
07:16
«Каждый солдат ждет своего поисковика»: прокурор Волгоградской области Денис Костенко - о трогательных поисках погибших защитников СталинградаСмотреть фотографииCмотреть видео
06:56
В Волгограде задерживаются восемь авиарейсов в Москву и Санкт-ПетербургСмотреть фотографии
06:26
В Волгоградскую область после проводов зимы спешит потеплениеСмотреть фотографии
21:15
В Волжском моржи экстремально отметили МасленицуСмотреть фотографии
20:45
«Волжаночка-ГРАСС» ушла с последнего местаСмотреть фотографии
20:19
Волгоградцам напомнили о выходном 23 февраляСмотреть фотографии
19:55
Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»Смотреть фотографии
19:37
Несколько рейсов отменены в аэропорту Волгограда из-за атак БПЛА на МосквуСмотреть фотографии
19:10
Под Волгоградом 23 февраля простятся с погибшим бойцом СВО Александром КукинымСмотреть фотографии
18:32
«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублейСмотреть фотографии
17:50
Пособия на погребения проиндексировали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:23
Прощай зима: в ЦПКиО Волгограда сожгли 10-метровое чучело МасленицыСмотреть фотографииCмотреть видео
17:01
В Волгограде силовики проверили бары на наличие наркотиковСмотреть фотографии
16:28
Под Волгоградом фермер прописал в теплицах целую «делегацию» граждан УзбекистанаСмотреть фотографии
15:58
Стали известны подробности ДТП на «танцующем» мостуСмотреть фотографии
15:46
Бастрыкин поручил проверить инцидент с избиением школьника в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:06
Антон Понкрашов помог DAWGS обыграть сборную Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:33
Чучело не только сжигают, но и разрубают на части: как в южных городах России отмечают МасленицуСмотреть фотографии
13:52
Жуткая пробка сковала «танцующий» мост из-за впечатавшейся в отбойник легковушкиСмотреть фотографии
13:34
Празднование Широкой Масленицы проходит в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
13:13
В Волгограде устроили праздник спорта в преддверии Дня защитника ОтечестваСмотреть фотографии
12:40
Митрополит Феодор проведет вечерню в Александро-Невском соборе в Прощенное воскресеньеСмотреть фотографии
12:04
Волгоградцы мечтают о деньгах и инструментах на 23 февраляСмотреть фотографии
11:32
На севере Волгограда маршрутка влетела в бензовоз: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:58
«Спартак‑Волгоград» выходит на чистое второе местоСмотреть фотографии
 