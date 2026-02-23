



Восемь авиарейсов в Москву и Санкт-Петербург задерживаются в аэропорту Волгограда. После вводимых Росавиацией ограничений один вылет в столичный Шереметьево был отменен.

Накануне вечером из-за направленных в сторону Москвы беспилотников во Внуково, Домодедово, Жуковском, а также в Шереметьево ввели ограничения на вылет и прием воздушных судов. О возобновлении работы в аэропортах сообщили в 23:32.

Из-за вынужденного простоя расписание полетов до Москвы сдвигается и сегодня. Утренний авиарейс DP 6966 до Шереметьево задерживается на четыре часа. На два с половиной часа позже в столицу вылетят и волгоградцы с билетами на вечерний рейс DP 6968 авиакомпании «Победа». Отправка еще одного самолета до столицы перенесен более, чем на два часа – с 21:35 на 23:50.

После временного закрытия неба над Москвой коррективы в расписание праздничного дня внес также аэропорт Пулково. Волгоградцев, планировавших завершить длинные выходные в северной столице, позовут на посадку на четыре с половиной часа позже запланированного – вместо 18:20 рейс DP 518 будет готов к полету в 23:00.

С задержкой в несколько часов в Волгоград вернутся пассажиры трех самолетов из Москвы и одного – из Санкт-Петербурга.

Фото Павла Мирошкина