В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
«Каждый солдат ждет своего поисковика»: прокурор Волгоградской области Денис Костенко - о трогательных поисках погибших защитников Сталинграда

Общество 23.02.2026 07:16
0
23.02.2026 07:16


Пожалуй, каждый из нас ищет дело, которое не просто заполнит его свободное время, но поглотит с головой, откроет второе и третье дыхание и в череде будней станет настоящем «бальзамом» для души. Прокурор Волгоградской области Денис Костенко называет таким делом поисковую работу. Начав свою историю с долгожданной вести о погибшем на войне прадеде, он участвовал в десятках экспедиций, а после создал отряд из числа сотрудников волгоградской прокуратуры.

О возвращении имен погибшим солдатам, встречах с «чёрными» копателями, самых трогательных находках и истории, которую называют не иначе, как чудо, он рассказал в интервью ИА «Высота 102».



Видео Алексея Костякова

Общество 23.02.2026 09:02
Общество 23.02.2026 08:31
Общество 23.02.2026 08:10
Общество 23.02.2026 07:55
Общество 23.02.2026 07:31
Общество 23.02.2026 07:16
Общество 23.02.2026 06:56
Общество 23.02.2026 06:26
Общество 22.02.2026 21:15
Общество 22.02.2026 20:19
Общество 22.02.2026 19:55
Общество 22.02.2026 19:37
Общество 22.02.2026 19:10
Общество 22.02.2026 17:50
Общество 22.02.2026 17:23
В Волгограде утвердили отставку судьи, ведущего процесс Ивана ГеляСмотреть фотографии
«Лучше думать о Боге сидя, чем стоя – о ногах»: священник из Волжского назвал главные ошибки во время Великого ПостаСмотреть фотографии
Минобороны: в Волгоградской области сбили три беспилотника ВСУСмотреть фотографии
Два уровня погодной опасности объявили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
В Волгоградской области отменили действовавший всю ночь режим беспилотной опасностиСмотреть фотографии
«Каждый солдат ждет своего поисковика»: прокурор Волгоградской области Денис Костенко - о трогательных поисках погибших защитников СталинградаСмотреть фотографииCмотреть видео
В Волгограде задерживаются восемь авиарейсов в Москву и Санкт-ПетербургСмотреть фотографии
В Волгоградскую область после проводов зимы спешит потеплениеСмотреть фотографии
В Волжском моржи экстремально отметили МасленицуСмотреть фотографии
«Волжаночка-ГРАСС» ушла с последнего местаСмотреть фотографии
Волгоградцам напомнили о выходном 23 февраляСмотреть фотографии
Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»Смотреть фотографии
Несколько рейсов отменены в аэропорту Волгограда из-за атак БПЛА на МосквуСмотреть фотографии
Под Волгоградом 23 февраля простятся с погибшим бойцом СВО Александром КукинымСмотреть фотографии
«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублейСмотреть фотографии
Пособия на погребения проиндексировали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
Прощай зима: в ЦПКиО Волгограда сожгли 10-метровое чучело МасленицыСмотреть фотографииCмотреть видео
В Волгограде силовики проверили бары на наличие наркотиковСмотреть фотографии
Под Волгоградом фермер прописал в теплицах целую «делегацию» граждан УзбекистанаСмотреть фотографии
Стали известны подробности ДТП на «танцующем» мостуСмотреть фотографии
Бастрыкин поручил проверить инцидент с избиением школьника в ВолгоградеСмотреть фотографии
Антон Понкрашов помог DAWGS обыграть сборную Волгоградской областиСмотреть фотографии
Чучело не только сжигают, но и разрубают на части: как в южных городах России отмечают МасленицуСмотреть фотографии
Жуткая пробка сковала «танцующий» мост из-за впечатавшейся в отбойник легковушкиСмотреть фотографии
Празднование Широкой Масленицы проходит в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
В Волгограде устроили праздник спорта в преддверии Дня защитника ОтечестваСмотреть фотографии
Митрополит Феодор проведет вечерню в Александро-Невском соборе в Прощенное воскресеньеСмотреть фотографии
Волгоградцы мечтают о деньгах и инструментах на 23 февраляСмотреть фотографии
На севере Волгограда маршрутка влетела в бензовоз: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
«Спартак‑Волгоград» выходит на чистое второе местоСмотреть фотографии
 