



Пожалуй, каждый из нас ищет дело, которое не просто заполнит его свободное время, но поглотит с головой, откроет второе и третье дыхание и в череде будней станет настоящем «бальзамом» для души. Прокурор Волгоградской области Денис Костенко называет таким делом поисковую работу. Начав свою историю с долгожданной вести о погибшем на войне прадеде, он участвовал в десятках экспедиций, а после создал отряд из числа сотрудников волгоградской прокуратуры.

О возвращении имен погибшим солдатам, встречах с «чёрными» копателями, самых трогательных находках и истории, которую называют не иначе, как чудо, он рассказал в интервью ИА «Высота 102».





Видео Алексея Костякова