



Волгоградский генерал Иван Попов, готовящийся к заседанию в Кассационном военном суде Новосибирска, не теряет надежды на отмену обвинительного приговора.

- Иван Иванович считает приговор незаконным и необоснованным и воспринимает все происходящее, как досадное недоразумение. Он прекрасно понимает, что наступит день, когда он будет полностью реабилитирован, так как никогда в своей жизни не совершал ничего противозаконного, верой и правдой служа своему Отечеству, - комментирует адвокат бывшего командующего 58-й армии Сергей Буйновский. – Он также выражает глубокую благодарность и признательность за тысячи обращений наших сограждан в его поддержку.

Защита Ивана Попова требует отменить приговор Тамбовского гарнизонного военного суда и апелляционное определение 2-го Западного окружного военного суда, направив уголовное дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции или прекратив дело «за отсутствием состава преступления».

Родившегося в Волгоградской области генерала Ивана Попова обвинили в хищении более 1,7 тысяч тонн изделий из металлопроката военного назначения, а также во внесении в официальные документы заведомо ложных сведений об их поступлении в воинские части. По версии следствия, ущерб от этих действий составил 100 миллионов рублей.

Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил бывшего командующего 58-й армией к пяти годам колонии общего режима, а также лишил его звания «генерал-майор». Просьбу Ивана Попова об отправке в зону СВО пока оставили без внимания.