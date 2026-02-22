В Волжском моржи экстремально отметили Масленицу





В городе Волжском Волгоградской области также проходят массовые гуляния в честь празднования Масленицы. Отметить праздник необычным образом собрались и моржи со всего региона на фестивале «МоржеРан».

Мероприятие прошло в парке «Ноосфера». Экстремалы со всего региона приняли участие в морозных костюмированных забегах и заплывах. После они смогли полакомиться и восстановить силы горами ароматных блинов.

Чтобы согреться для участников феста была заготовлена концертная программа с песнями, танцами и сжиганием чучела. В рамках Международной спортивно-патриотической акции «Быть здоровым — это модно!» экстремалы облились холодной водой.

Безопасность при проведении мероприятия обеспечивали спасатели Волжского №2 поисково-спасательного подразделения ГКУ Служба спасения.

Фото: ГКУ Служба спасения / vk.com