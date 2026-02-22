Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
В Волжском моржи экстремально отметили Масленицу

В городе Волжском Волгоградской области также проходят массовые гуляния в честь празднования Масленицы. Отметить праздник необычным образом собрались и моржи со всего региона на фестивале «МоржеРан». 

Мероприятие прошло в парке «Ноосфера». Экстремалы со всего региона приняли участие в морозных костюмированных забегах и заплывах. После они смогли полакомиться и восстановить силы горами ароматных блинов. 

Чтобы согреться для участников феста была заготовлена концертная программа с песнями, танцами и сжиганием чучела. В рамках Международной спортивно-патриотической акции «Быть здоровым — это модно!» экстремалы облились холодной водой.

Безопасность при проведении мероприятия обеспечивали спасатели Волжского №2 поисково-спасательного подразделения ГКУ Служба спасения.

Фото: ГКУ Служба спасения / vk.com

