Волгоградцам напомнили о выходном 23 февраля





Жителям Волгограда и области напомнили о выходном праздничном дне 23 февраля. Согласно производственному календарю, волгоградцы, помимо двух классических выходных дней, также смогут отдохнуть и 23 февраля - в День защитника Отечества.

Учитывая праздничный понедельник, волгоградцам предстоит отработать до следующих выходных всего лишь четыре дня. Ещё одна короткая рабочая неделя ожидается в Международный женский день - жители региона смогут вновь отдохнуть с 7 по 9 марта.

Сокращенные рабочие дни будут ожидать волгоградцев перед праздниками 30 апреля, 8 мая, 11 июня и 3 ноября.