Фотограф снял гигантские льдины на Волге у белоснежного Волгограда

Захватывающие дух кадры зимней Волги 23 февраля снял волгоградский фотограф Павел Мирошкин. Ледяной панцирь, который сковал воды реки в январские морозы треснул, и вдоль берега под «танцующим» мостом поплыли гигантские льдины, сообщает ИА «Высота 102».





Такого по-настоящему зимнего и белоснежного города волгоградцы не видели уже давно.





Между тем зима пока не собирается уходить из Волгоградской области без боя. В регионе до 18:00 мск 25 февраля действует желтый уровень погодной опасности из-за тумана и гололедно-изморозевых отложений.

По данным Волгоградского ЦГМС, в Волгограде до 26 февраля сохранится морозная погода.

25-го ожидаются осадки в виде небольшого снега. На дорогах гололедица. В среднем дневные температуры не упадут ниже -1…-3º.

В Волгоградской области 24-26 февраля в отдельных районах пройдет снег и мокрый снег. Также прогнозируется туман, гололедно-изморозевые явления и гололедица на дорогах.

Ночью в районах области температура будет опускаться до -10º, а днем ожидается местами до +5º.

