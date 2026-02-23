Главное

Волгоградцы назвали идеальный мужской подарок на 23 февраля: опрос ИА «Высота 102» В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
В Волжском пожилой автомобилист протаранил световую опору

В Волжском пожилой водитель не удержал машину на дороге, залетев на заснеженный тротуар и протаранив световую опору.

Авария на улице Пушкина случилась накануне днем. Несмотря на то, что на дороге не видно последствий экстремального снегопада, cидевший за рулем Suzuki 71-летний мужчина не справился с управлением.

В серьезной аварии пострадал и сам автомобилист – волжанина забрали в больницу, и его машина. От сильного удара у иномарки расплющило всю переднюю часть.

13:26
Поздравления – надёжным и мужественным работникам ВолгаКалияСмотреть фотографии
13:20
Росгидромет спрогнозировал весенний паводок на реках Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:47
Волгоградцы 23 февраля пережили короткую магнитную бурюСмотреть фотографии
12:22
Под Волгоградом молодого педагога задержали с наркотикамиСмотреть фотографии
12:18
«Тужили по сытной и богатой неделе Масленицы»: волгоградка вспомнила старинный рецепт для начала Великого ПостаСмотреть фотографии
12:01
В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салютСмотреть фотографии
11:37
«Окна лучше пока не открывать»: жители двух городов Волгоградской области проснулись от ночной «химатаки»Смотреть фотографии
11:11
«Сначала никто не надеялся на чудо»: поисковый отряд прокуратуры вернул имя погибшему защитнику СталинградаСмотреть фотографии
10:52
Андрей Бочаров в День защитника Отечества возложил цветы на Аллее ГероевСмотреть фотографии
10:34
«Спартак‑Волгоград» не устоял перед чемпиономСмотреть фотографии
10:26
В Волжском пожилой автомобилист протаранил световую опоруСмотреть фотографии
09:59
«Воспринимает как досадное недоразумение»: волгоградский генерал Иван Попов готовится оспорить обвинительный приговорСмотреть фотографии
09:35
Виртуальный бокс и танковое сражение: как Волгоград отметит День защитника ОтечестваСмотреть фотографии
09:02
В Волгограде утвердили отставку судьи, ведущего процесс Ивана ГеляСмотреть фотографии
08:31
«Лучше думать о Боге сидя, чем стоя – о ногах»: священник из Волжского назвал главные ошибки во время Великого ПостаСмотреть фотографии
08:10
Минобороны: в Волгоградской области сбили три беспилотника ВСУСмотреть фотографии
07:55
Два уровня погодной опасности объявили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:31
В Волгоградской области отменили действовавший всю ночь режим беспилотной опасностиСмотреть фотографии
07:16
«Каждый солдат ждет своего поисковика»: прокурор Волгоградской области Денис Костенко - о трогательных поисках погибших защитников СталинградаСмотреть фотографииCмотреть видео
06:56
В Волгограде задерживаются восемь авиарейсов в Москву и Санкт-ПетербургСмотреть фотографии
06:26
В Волгоградскую область после проводов зимы спешит потеплениеСмотреть фотографии
21:15
В Волжском моржи экстремально отметили МасленицуСмотреть фотографии
20:45
«Волжаночка-ГРАСС» ушла с последнего местаСмотреть фотографии
20:19
Волгоградцам напомнили о выходном 23 февраляСмотреть фотографии
19:55
Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»Смотреть фотографии
19:37
Несколько рейсов отменены в аэропорту Волгограда из-за атак БПЛА на МосквуСмотреть фотографии
19:10
Под Волгоградом 23 февраля простятся с погибшим бойцом СВО Александром КукинымСмотреть фотографии
18:32
«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублейСмотреть фотографии
17:50
Пособия на погребения проиндексировали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:23
Прощай зима: в ЦПКиО Волгограда сожгли 10-метровое чучело МасленицыСмотреть фотографииCмотреть видео
 