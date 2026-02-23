В Волжском пожилой автомобилист протаранил световую опору





В Волжском пожилой водитель не удержал машину на дороге, залетев на заснеженный тротуар и протаранив световую опору.

Авария на улице Пушкина случилась накануне днем. Несмотря на то, что на дороге не видно последствий экстремального снегопада, cидевший за рулем Suzuki 71-летний мужчина не справился с управлением.

В серьезной аварии пострадал и сам автомобилист – волжанина забрали в больницу, и его машина. От сильного удара у иномарки расплющило всю переднюю часть.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области