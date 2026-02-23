Два уровня погодной опасности объявили в Волгоградской области





Желтый уровень погодной опасности на ближайшие 48 часов объявлен в Волгоградской области.

В Гидрометцентре предупреждают, что с сегодняшнего дня над регионом нависают сразу две угрозы. В праздничный день на регион обрушатся туман и изморозь. Еще одной реальной опасностью для волгоградцев называют гололедно-изморозевые явления. Как уберечь себя от травмы в дни, когда улицы города похожи на большой каток, корреспонденты ИА «Высота 102» рассказывали в отдельном материале.

По прогнозам синоптиков, уже к середине недели погода даст долгожданный крен. После многосерийных морозов температура воздуха в Волгоградской области уйдет в, пускай и небольшой, но все же «плюс».

Фото Андрея Поручаева