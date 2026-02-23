«Следы пропали»: в Камышине третью неделю ищут 26-летнюю девушку

В Волгоградской области третью неделю ищут 26-летнюю Надежу Ванюшину, которая ушла из дома 15 дней назад и не вернулась.

Как рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт», местонахождение жительницы Камышина неизвестно с 8 февраля.





Также на данный момент нет информации о том, как была одета Надежда в день своего исчезновения.

Приметы: рост 155 см., плотного телосложения, каштановые волосы и карие глаза.

Всем, кто может помочь в её поисках, просят обращаться: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Фото: V102.RU /«ЛизаАлерт»





