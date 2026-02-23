В Волгоградскую область после проводов зимы спешит потепление





После народных проводов зимы погода в Волгоградской области смягчит свой нрав. Несмотря на сохраняющиеся ночные морозы, уже к середине короткой рабочий недели температура воздуха впервые за долгое время уйдет в «плюс».

Резкой смены сезонов и стремительной оттепели горожанам ждать пока не стоит. Набрав приличные обороты, удивившая волгоградцев зима будет уходить постепенно.

- Завтра жителей Волгоградской области ждут ночные морозы до -16 градусов, - предупреждают специалисты волгоградского ЦГМС. – Днем столбики термометров опустятся от 2 до 7 градусов мороза, в городе – от 0 до - 2. Местами в регионе потеплеет до +3.

К середине недели в заснеженном городе запахнет весной. К концу февраля дневные температуры воздуха по области составят от 0 до +5.

- Ночью в Волгограде сохранятся небольшие морозы от -3 до -5. А днем столбики термометров сделают шаг в сторону плюсовых отметок. В городе ожидается потепление до +1. Вместе с тем, в среду, 25 февраля, жителей региона ждут небольшие осадки – снег вперемешку с дождем, а также туман.

На масленичной неделе на Волгоградскую область обрушилось море снега. Всего за одну ночь на улицах выросли 25-сантиметровые сугробы.

Фото Павла Мирошкина