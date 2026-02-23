



Старинный рецепт сытного блюда для первого дня Великого Поста вспомнила жительница Новоаннинского района Галина Кошельник, которая не просто сохраняет добрые семейные традиции, но и рассказывает о них в своем уютном блоге.

- В первый день Поста моя бабушка Лёна начинала готовить тужики – название блюда происходит от слова «тужить». Тужить по сытной, богатой и веселой масленичной неделе, - говорит педагог и автор блога Галина Кошельник. - Чтобы как-то скрасить это состояние, готовили вот такое интересное блюдо. В русской печи выпекали постные, небольшого размера, бурсачки – некое подобие пончиков.

В дополнение к постным пышкам казачки готовили вкусную заливку. Толченные тыквенные или подсолнечные семечки местные хозяйки смешивали с сахарным сиропом. Получившимся «соусом» они щедро поливали бурсачки и подавали аппетитное блюдо на стол.

- В наших краях это лакомство всегда называли именно тужиками, хотя не так давно я обнаружила в Сети, что его называют «тужилками», - отмечает Галина Кошельник. – Кстати, в 80-е годы бабушка осовременила рецепт и вместо сахарного сиропа поливала бурсачки растопленной халвой. Получалось просто отменно!

В рецепт постных бурсаков на скорую руку входит всего три ингредиента - вода, мука и соль.

Для приготовления пышек 250 мл воды необходимо смешать с 350 граммами муки. К полученной масск добавить щепотку соли. Раскатать тесто кружочками и положить будущие бурсаки на противень. Галина Кошельник вспоминает, что в ее детстве любимое лакомствотомилось в русской печи.

Для хозяек, располагающих большим количеством времени, подобие пончиков можно сделать на опаре - в казачьих станицах для этих целей использовали хмель. В современной же версии бурсаков используют обычные дрожжи.

За время выпекания пышек необходимо приготовить заливку. Для этого измельчите 100 граммов семечек. Полученную массу залейте 150-200 мл сахарного сиропа. Хорошенько перемешайте и полейте на еще горячие бурсачки. "Тужики" готовы к подаче на стол.

После выхода на пенсию педагог Галина Кошельник создала свой блог, начав делиться воспоминаниями родом из детства и рассказывать о казачьих традициях. Подробнее об увлечении, ставшем делом ее души, рассказали в отдельном материале.

Фото Андрея Поручаева