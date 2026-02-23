Предварительный прогноз весеннего половодья-2026 на реках в Волгоградской области сделал Росгидромет. Паводок в регионах Южного федерального округа, в которые входит Волгоградская область, ожидается в целом около нормы или ниже нормы. Большая вода может прийти в ряд регионов, но Волгоградская область в этом списке пока не значится.

Так, паводок выше нормы прогнозируется на ряде водных объектов в Крыму, Адыгеи и Краснодарском крае. Поступление воды около нормы ожидается в республике Калмыкия, а также на реке Терса в Волгоградской области.

На реках Дон, Медведица и Хопёр в Волгоградской области максимальные уровни воды прогнозируются ниже нормы.

Суммарный приток воды к водохранилищам Волжско-Камского каскада, в который входит Волжская ГЭС, оценивается как близкий к норме.





В облкомприроды ИА «Высота 102» сообщили, что ведется непрерывный мониторинг паводковой обстановки в регионе.

- Профильные комитеты областной администрации держат ситуацию на контроле. Специалисты ежегодно проводят предпаводковые обследования территорий, уделяя особое внимание состоянию гидротехнических сооружений, проходимости воды возле мостов, наличию препятствий для движения льда и шуги, - сообщили в облкомприроды.

В марте также запланированы межведомственные мероприятия — рейды пройдут с учетом погодных условий и паводковой обстановки.

