



В последние годы все больше горожан испытывают себя, свои физические и моральные силы, соблюдением Великого Поста. Однако за неофитским желанием соблюсти строжайшие правила, не положив в рот ни маковой росинки, нередко стоит реальная угроза для здоровья. О возможных послаблениях и самом смысле телесных ограничений – в материале ИА «Высота 102».

Накануне Великого Поста каждый священник просит горожан не рубить с плеча, безжалостно унося из холодильника все скоромные продукты. Служители церкви предупреждают, что для соблюдения всех канонических правил прихожане должны отличаться не только крепкими отношениями с верой, но и поистине богатырским здоровьем.

- Конечно, Великий Пост не ограничивается только лишь едой. Главное в нем – воздержание от всего греховного. Правда, это воздержание все-таки невозможно без телесного поста, который освобождает в нас духовные силы, - рассуждает протоиерей Олег Почтаков. – Верующим людям стоит поститься в меру своего возраста, состояния здоровья и духовной зрелости. Безусловно, для соблюдения устава – то есть вкушения пищи даже без растительного масла за исключением субботы и воскресенья – у человека должно быть отменное здоровье. Если же прихожане страдают от хронических заболеваний, заняты на тяжелой работе или на военной службе, то им можно делать послабления. Как говорится: в храме лучше думать о Боге сидя, чем стоя – о ногах. Умеренный пост, пускай не такой строгий и жесткий, некоторым верующим будет даже полезнее, чем пост неумеренный, от которого тот либо подрывает свое здоровье, либо, что еще хуже, впадает в гордыню и в самомнение.

Публичные заявления о приобщении к Посту или страдания по несъеденной сегодня котлете на глазах у коллег священник из Волжского называет фарисейством, отдаляющим прихожан от главной цели церковных ограничений.

- Накануне мы читали в Евангелие, что во время Поста себя нужно показать празднующим, - отмечает настоятель храма Рождества Христово в городе Волжский. – А вот сетования на глазах других людей уводят человека в сторону и вместо желаемого духовного очищения, напротив, обогащают его грехами. Для того, чтобы Пост был полезен во всех отношениях, верующий должен уклоняться от зла и бороться с собственными страстями. Конечно, это намного важнее, чем временный отказ от мяса.

Фото Павла Мирошкина