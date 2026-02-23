Главное

Волгоградцы назвали идеальный мужской подарок на 23 февраля: опрос ИА «Высота 102» В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
«Сначала никто не надеялся на чудо»: поисковый отряд прокуратуры вернул имя погибшему защитнику Сталинграда

Общество 23.02.2026 11:11
23.02.2026 11:11


«Здесь не существует дня и ночи. Все в дыму…» Эти строки Иван Алексеевич Менщиков, участник Великой Отечественной войны из Курганской области, адресовал родным в одном из своих последних писем. Следующую долгожданную весть о близком человеке они получили только спустя 83 года со дня окончания Сталинградской битвы. О настоящей исторической операции и возвращении имени неизвестному защитнику города на Волге расскажем в материале ИА «Высота 102».

В 2023-м году, во время очередной полевой вахты, участники поискового отряда волгоградской прокуратуры обнаружили одиночное захоронение бойца. По обгоревшим пуговицам и лежавшим рядом уголькам они поняли – перед смертью молодой мужчина горел.

- В одиночном приямке, который подвергался фермерской распашке, на глубине 10-15 сантиметров, мы обнаружили останки красноармейца. На дне раскопа нашли уголек, который внешне был похож на стреляную заржавевшую гильзу. Но, присмотревшись, мы поняли, что это был обгоревший медальон, - рассказывает прокурор Волгоградской области, руководитель поискового отряда работников прокуратуры Волгоградской области имени прокурора Сталинградской области Степана Викторовича Бекедова Денис Костенко. – Он фактически рассыпался в руках, и надежды что-то извлечь и прочитать у нас не было. Никто даже не надеялся на чудо.

И все-таки в этой истории не раз случалось то, что не назовёшь никак иначе - разве что чудо. Из уцелевших клочков бумаги, обугленных и едва не уничтоженных временем, московские эксперты сложили единый пазл, дав поисковикам важную зацепку – Кошкинское ПО.

- Если представить бланк, который скручивается в трубочку, и взять эту площадь за 100%, то оставшийся клочок бумаги составлял лишь 5%. Это было нижнее поле, где бойцом вписывалось фамилия, имя и отечество родственников, которым в случае гибели приходило известие. Кошкинское ПО. Эти несколько слов дали нам надежду, и в течение двух лет она то разгоралась, то вновь угасала, - признает Денис Костенко. – Сперва мы отрабатывали все Кошкинские районы России. Оказалось, что это название либо поселкового, либо почтового отделения. В итоге выяснилось, что в Курганской области есть деревня Кошкинская, откуда и был призван Иван Андреевич Менщиков. Менщикова Александра Михайловна – его мать – была указана в документе. Далее оставалось делом техники выйти на его родственников. Сегодня я говорил с внучкой бойца, которая живет в Белоруссии, и пригласил ее на место захоронения.

О последних письмах Ивана Менщикова в его семье помнят и по сей день. Внучка защитника Сталинграда вспоминает, что 34-летний мужчина, старший сержант 221-й стрелковой дивизии, писал не только о состоянии дел на фронте, но и о самых простых бытовых вещах, связывавших его с родным домом и близкими сердцу людьми.

- Внучка помнит, что бабушка получала письма со Сталинградского фронта. Иван Алексеевич писал, что начал курить, и теперь меняет сахар из своего пайка на табак. Но особо примечательны другие его слова: «Здесь ни существует ни дня, ни ночи. Все в дыму. Кромешный ад». Это лучше всего характеризует не только психологическое состояние бойцов, но и внешнюю обстановку, которая сложилась к сентябрю 1942-го под Сталинградом, - заключает Денис Костенко. – Что касается могилы Ивана Андреевича, то нам остается выделить его фамилию, имя и отчество на памятнике с перечислением количества безымянных бойцов, а также по возможности разместить фотографию, которой поделилась внучка бойца.

Как прокурор Волгоградской области пришел в поисковую работу? Как собирал новый отряд среди коллег? И какие находки на полях, сохранивших живую память о страшных событиях 80-летней давности, запали ему в душу? Эти и другие вопросы корреспонденты ИА «Высота 102» задали Денису Костенко во время интервью.

Фото с сайта Госкаталог.РФ

