В Волгограде выстрелили из пушек в честь защитников Отечества

Сегодня, 23 февраля, в Волгограде прошла традиционная патриотическая акция «Выстрел Памяти», посвященная защитникам Отечества всех поколений. Залпы прогремели ровно в полдень с территории Мамаева кургана, где на южном склоне синхронно выстрелили несколько 76-мм дивизионных пушек ЗИС-3 образца 1942 года.





В патриотической акции приняли участие военнослужащие, сотрудники правоохранительных ведомств и представители общественных и молодежных организаций.

Видео: ГУ ФССП России по Волгоградской области

Фото из архива V102.RU





