«Спартак‑Волгоград» не устоял перед чемпионом





В силу особенностей календаря чемпионата женской Евразийской лиги «Спартак‑Волгоград» задержался в городе Кириши Ленинградской области ещё на четыре дня, и волгоградки по достоинству смогли оценить достопримечательности края – чего не скажешь про игры 17-го тура. После уверенной победы над фарм-клубом «КИНЕФ» красно-белые проверили свои силы в матче с главной командой. Действующий чемпион России оказался не таким гостеприимным и выиграл в обоих поединках – 17:11 и 19:6.

Несмотря на статус соперника, волгоградки под руководством Александра Гайдукова и Алексея Панфили сдаваться без боя не собирались. Уже в стартовой четверти первого матча усилиями Анастасии Федотовой и Полины Кириленко волжанки повели в счёте 2:1. Но во второй и третьей четвертях «КИНЕФ» добавил скорости и создал комфортное для себя преимущество в пять мячей, после чего стал спокойно доигрывать матч. Воспользовавшись ослаблением темпа игры со стороны соперника, девушки с берегов Волги к середине четвёртого периода сократили отставание до небезнадёжных 10:12. Однако класс команды Сергея Евстигнеева оказался выше. Хозяйки бассейна вернули инициативу и одержали победу – 17:11.

Защитник волжанок Евгения Суханова обнадёжила болельщиков:

– Немножко сегодня не получилось, не хватило опыта. Но ещё завтра будет игра.

«КИНЕФ-Сургутнефтегаз» (Кириши) – «Спартак-Волгоград» – 17:11 (2:2, 3:1, 5:4, 7:4).

20 февраля. Кириши. Бассейн ЦВС «КИНЕФ».

Судьи: Наталья Галкина (Липецк), Алексей Солодов (Нижний Новгород).

«КИНЕФ-Сургутнефтегаз»: Карнаух – Лебедева (1), Прокофьева (1), Голубкова (3), Шерматова (1), Шигина (4), Ногинова (2) – Вахитова (1), Соболева, Домахина (1), Косых, Борисова (2), Рыжкова (1), Комарова.

«Спартак-Волгоград»: Павлова – Громова, Федотова (4), Бронникова, Кириленко (2), Сидорок (3), Сабурова (1) – Воронкова, Суханова, Капитонова, Кожевникова (1), Стерликова, Зеленова, Юссеф.

Выигранные спринты: 3 – 1.

5-метровые/голы: 2/1 – 1/1.

Удаления: 5 – 3.

Во втором матче 17‑го тура чемпион России уверенно обыграл волгоградскую команду. В начале встречи нападающий гостей Анастасия Федотова открыла счёт и подарила надежду на упорную борьбу, но далее игра пошла по сценарию волховянок. Более опытные ватерполистки «КИНЕФ» выдержали стартовый порыв и ответили мощным атакующим давлением. Подопечные Сергея Евстигнеева не оставил соперницам никаких шансов – итоговый счёт 19:6.

Тренеры киришанской команды смогли дать игровую практику всему составу: почти все полевые игроки отметились забитыми мячами, что продемонстрировало глубину скамейки действующего чемпиона.

«КИНЕФ-Сургутнефтегаз» (Кириши) – «Спартак-Волгоград» – 19:6 (5:1, 4:1, 5:2, 5:2).

21 февраля. Кириши. Бассейн ЦВС «КИНЕФ».

Судьи: Наталья Галкина (Липецк), Алексей Солодов (Нижний Новгород).

«КИНЕФ-Сургутнефтегаз»: Комарова – Лебедева (1), Соболева (1), Домахина, Голубкова (2), Шерматова (3), Борисова (3) – Вахитова (3), Прокофьева (1), Шигина (2), Ногинова, Косых, Рыжкова (3), Карнаух.

«Спартак-Волгоград»: Павлова – Стерликова(1), Федотова (3), Бронникова (1), Кириленко, Сидорок, Сабурова (1) – Громова, Воронкова, Суханова, Капитонова, Кожевникова, Зеленова, Юссеф.

Выигранные спринты: 4 – 0.

5-метровые/голы: 2/0 – 1/0.

Удаления: 6 – 4.

Голкипер «Спартака» Екатерина Павлова отметила усталость у игроков:

– В нашей игре было много сумбура, полевые игроки сегодня меньше помогали. Мы чувствовали усталость, не хватало слаженности в действиях.

28 февраля и 1 марта «Спартак‑Волгоград» проведёт заключительные домашние матчи регулярного сезона против «Динамо‑Уралочки» (Златоуст, Челябинская область). Эти игры станут важной проверкой для команды перед стадией плей‑офф: необходимо набрать очки против соперника сопоставимого уровня, тренерскому штабу предстоит решить вопросы с ротацией состава.

Александр Веселовский