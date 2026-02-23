Главное

Волгоградцы назвали идеальный мужской подарок на 23 февраля: опрос ИА «Высота 102» В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу

Актуально

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

Федеральные новости

Федеральные новости
 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
Спорт

«Спартак‑Волгоград» не устоял перед чемпионом

Спорт 23.02.2026 10:34
0
23.02.2026 10:34


В силу особенностей календаря чемпионата женской Евразийской лиги «Спартак‑Волгоград» задержался в городе Кириши Ленинградской области ещё на четыре дня, и волгоградки по достоинству смогли оценить достопримечательности края – чего не скажешь про игры 17-го тура. После уверенной победы над фарм-клубом «КИНЕФ» красно-белые проверили свои силы в матче с главной командой. Действующий чемпион России оказался не таким гостеприимным и выиграл в обоих поединках – 17:11 и 19:6.

Несмотря на статус соперника, волгоградки под руководством Александра Гайдукова и Алексея Панфили сдаваться без боя не собирались. Уже в стартовой четверти первого матча усилиями Анастасии Федотовой и Полины Кириленко волжанки повели в счёте 2:1. Но во второй и третьей четвертях «КИНЕФ» добавил скорости и создал комфортное для себя преимущество в пять мячей, после чего стал спокойно доигрывать матч. Воспользовавшись ослаблением темпа игры со стороны соперника, девушки с берегов Волги к середине четвёртого периода сократили отставание до небезнадёжных 10:12. Однако класс команды Сергея Евстигнеева оказался выше. Хозяйки бассейна вернули инициативу и одержали победу – 17:11.

Защитник волжанок Евгения Суханова обнадёжила болельщиков:

– Немножко сегодня не получилось, не хватило опыта. Но ещё завтра будет игра.

«КИНЕФ-Сургутнефтегаз» (Кириши) – «Спартак-Волгоград» – 17:11 (2:2, 3:1, 5:4, 7:4).

20 февраля. Кириши. Бассейн ЦВС «КИНЕФ».

Судьи: Наталья Галкина (Липецк), Алексей Солодов (Нижний Новгород).

«КИНЕФ-Сургутнефтегаз»: Карнаух – Лебедева (1), Прокофьева (1), Голубкова (3), Шерматова (1), Шигина (4), Ногинова (2) – Вахитова (1), Соболева, Домахина (1), Косых, Борисова (2), Рыжкова (1), Комарова.

«Спартак-Волгоград»: Павлова – Громова, Федотова (4), Бронникова, Кириленко (2), Сидорок (3), Сабурова (1) – Воронкова, Суханова, Капитонова, Кожевникова (1), Стерликова, Зеленова, Юссеф.

Выигранные спринты: 3 – 1.

5-метровые/голы: 2/1 – 1/1.

Удаления: 5 – 3.

Во втором матче 17‑го тура чемпион России уверенно обыграл волгоградскую команду. В начале встречи нападающий гостей Анастасия Федотова открыла счёт и подарила надежду на упорную борьбу, но далее игра пошла по сценарию волховянок. Более опытные ватерполистки «КИНЕФ» выдержали стартовый порыв и ответили мощным атакующим давлением. Подопечные Сергея Евстигнеева не оставил соперницам никаких шансов – итоговый счёт 19:6.

Тренеры киришанской команды смогли дать игровую практику всему составу: почти все полевые игроки отметились забитыми мячами, что продемонстрировало глубину скамейки действующего чемпиона.

«КИНЕФ-Сургутнефтегаз» (Кириши) – «Спартак-Волгоград» – 19:6 (5:1, 4:1, 5:2, 5:2).

21 февраля. Кириши. Бассейн ЦВС «КИНЕФ».

Судьи: Наталья Галкина (Липецк), Алексей Солодов (Нижний Новгород).

«КИНЕФ-Сургутнефтегаз»: Комарова – Лебедева (1), Соболева (1), Домахина, Голубкова (2), Шерматова (3), Борисова (3) – Вахитова (3), Прокофьева (1), Шигина (2), Ногинова, Косых, Рыжкова (3), Карнаух.

«Спартак-Волгоград»: Павлова – Стерликова(1), Федотова (3), Бронникова (1), Кириленко, Сидорок, Сабурова (1) – Громова, Воронкова, Суханова, Капитонова, Кожевникова, Зеленова, Юссеф.

Выигранные спринты: 4 – 0.

5-метровые/голы: 2/0 – 1/0.

Удаления: 6 – 4.

Голкипер «Спартака» Екатерина Павлова отметила усталость у игроков:

– В нашей игре было много сумбура, полевые игроки сегодня меньше помогали. Мы чувствовали усталость, не хватало слаженности в действиях.

28 февраля и 1 марта «Спартак‑Волгоград» проведёт заключительные домашние матчи регулярного сезона против «Динамо‑Уралочки» (Златоуст, Челябинская область). Эти игры станут важной проверкой для команды перед стадией плей‑офф: необходимо набрать очки против соперника сопоставимого уровня, тренерскому штабу предстоит решить вопросы с ротацией состава.

Александр Веселовский

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
23.02.2026 10:34
Спорт 23.02.2026 10:34
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
22.02.2026 20:45
Спорт 22.02.2026 20:45
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
22.02.2026 15:06
Спорт 22.02.2026 15:06
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
22.02.2026 10:58
Спорт 22.02.2026 10:58
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
21.02.2026 19:54
Спорт 21.02.2026 19:54
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
21.02.2026 12:17
Спорт 21.02.2026 12:17
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
20.02.2026 19:05
Спорт 20.02.2026 19:05
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
20.02.2026 15:24
Спорт 20.02.2026 15:24
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
19.02.2026 18:35
Спорт 19.02.2026 18:35
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
19.02.2026 12:57
Спорт 19.02.2026 12:57
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
19.02.2026 09:12
Спорт 19.02.2026 09:12
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
18.02.2026 21:21
Спорт 18.02.2026 21:21
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
18.02.2026 14:39
Спорт 18.02.2026 14:39
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
17.02.2026 15:55
Спорт 17.02.2026 15:55
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
17.02.2026 14:13
Спорт 17.02.2026 14:13
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

13:20
Росгидромет спрогнозировал весенний паводок на реках Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:47
Волгоградцы 23 февраля пережили короткую магнитную бурюСмотреть фотографии
12:22
Под Волгоградом молодого педагога задержали с наркотикамиСмотреть фотографии
12:18
«Тужили по сытной и богатой неделе Масленицы»: волгоградка вспомнила старинный рецепт для начала Великого ПостаСмотреть фотографии
12:01
В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салютСмотреть фотографии
11:37
«Окна лучше пока не открывать»: жители двух городов Волгоградской области проснулись от ночной «химатаки»Смотреть фотографии
11:11
«Сначала никто не надеялся на чудо»: поисковый отряд прокуратуры вернул имя погибшему защитнику СталинградаСмотреть фотографии
10:52
Андрей Бочаров в День защитника Отечества возложил цветы на Аллее ГероевСмотреть фотографии
10:34
«Спартак‑Волгоград» не устоял перед чемпиономСмотреть фотографии
10:26
В Волжском пожилой автомобилист протаранил световую опоруСмотреть фотографии
09:59
«Воспринимает как досадное недоразумение»: волгоградский генерал Иван Попов готовится оспорить обвинительный приговорСмотреть фотографии
09:35
Виртуальный бокс и танковое сражение: как Волгоград отметит День защитника ОтечестваСмотреть фотографии
09:02
В Волгограде утвердили отставку судьи, ведущего процесс Ивана ГеляСмотреть фотографии
08:31
«Лучше думать о Боге сидя, чем стоя – о ногах»: священник из Волжского назвал главные ошибки во время Великого ПостаСмотреть фотографии
08:10
Минобороны: в Волгоградской области сбили три беспилотника ВСУСмотреть фотографии
07:55
Два уровня погодной опасности объявили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:31
В Волгоградской области отменили действовавший всю ночь режим беспилотной опасностиСмотреть фотографии
07:16
«Каждый солдат ждет своего поисковика»: прокурор Волгоградской области Денис Костенко - о трогательных поисках погибших защитников СталинградаСмотреть фотографииCмотреть видео
06:56
В Волгограде задерживаются восемь авиарейсов в Москву и Санкт-ПетербургСмотреть фотографии
06:26
В Волгоградскую область после проводов зимы спешит потеплениеСмотреть фотографии
21:15
В Волжском моржи экстремально отметили МасленицуСмотреть фотографии
20:45
«Волжаночка-ГРАСС» ушла с последнего местаСмотреть фотографии
20:19
Волгоградцам напомнили о выходном 23 февраляСмотреть фотографии
19:55
Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»Смотреть фотографии
19:37
Несколько рейсов отменены в аэропорту Волгограда из-за атак БПЛА на МосквуСмотреть фотографии
19:10
Под Волгоградом 23 февраля простятся с погибшим бойцом СВО Александром КукинымСмотреть фотографии
18:32
«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублейСмотреть фотографии
17:50
Пособия на погребения проиндексировали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:23
Прощай зима: в ЦПКиО Волгограда сожгли 10-метровое чучело МасленицыСмотреть фотографииCмотреть видео
17:01
В Волгограде силовики проверили бары на наличие наркотиковСмотреть фотографии
 