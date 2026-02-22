«Волжаночка-ГРАСС» ушла с последнего места





В 10-м туре чемпионата России по волейболу среди женщин, команд Высшей лиги «Б» группы «Центр» волгоградская «Волжаночка-ГРАСС» принимала на своей площадке команду из Салавата «Динамо-Уфимочка-2». Игры прошли на площадке ФОКа «Альянс Баскет». Хозяйки площадки перед этими играми находились на последнем месте таблицы группы, гостьи – на предпоследнем, опережая волжанок всего на одно очко. Стало быть, для встречающихся команд эти две игры были настоящими финалами.

Накануне игр «Волжаночка-ГРАСС» потеряла своего капитана Еву Юдину. Она была прооперирована по поводу надрыва мениска и до конца сезона выбыла из строя. Её по позиции заменила Сима Алавердян, которую ранее использовали в качестве либеро. Решение спорное, но тренерскому штабу виднее. Два первых сета первой игры полностью прошли под диктовку волгоградок. Обе партии завершились с одинаковым счетом – 25:18 в пользу бело-зеленых. Всё шло к победе и в третьем сете: волгоградки вели в счете – 21:16, но на подаче Карины Колбиной динамовки сравняли счет – 21:21, а затем и вышли на сет-бол, поведя 24:21. Теперь уже хозяйки собрали волю в кулак и сравняли счет. А далее в жесточайшей борьбе вырвали победу в партии – 28:26 и в матче – 3:0. Одной из лучших в матче стала разыгрывающая Дарья Хохлова, которую совсем недавно руководство клуба намеревалось отчислить из команды, о чем намекал новый старший тренер Антон Юдин. Оказывается, в команде есть люди, за счет которых можно выигрывать матчи, а не играть на одну Еву Юдину, у которой процент точной атаки не такой высокий, как хотелось бы. Софья Багрова набрала 21 очко, Хохлова – 3, Анастасия Буялова – 6, Злата Кравченко – 14, Алавердян – 7, Вероника Стасенко – 4.

Повторная игра началась с того, что гостьи показали намерения взять реванш. И первую партию взяли довольно легко – 25:16. А следующие три партии прошли в большей степени в равной борьбе с равными шансами на успех. Но удача сопутствовала волжаночкам, которые лучше проводили концовки партий. В итоге их победа – 3:1 (16:25, 25:19, 25:22, 25:21). Очки в игре набирали: Буялова – 9, Кравченко – 13, Багрова – 18, Алавердян – 6, Малютина – 2, Стасенко – 8. Теперь у «Волжаночки-ГРАСС» 14 очков и 11-е место в таблице. У девушек Салавата осталось девять. 7 и 8 марта волгоградки сыграют два матча в Таганроге против местных «Красных крыльев», которые занимают десятое место, набрав 15 очков. А еще чуть выше самарская «Искра», у которой 17 очков. Две победы волгоградок могут вывести их на 9-е место в таблице.

Александр Веселовский

Фото: Александр Овсиенко / пресс-служба ВК «Волжаночка-ГРАСС»