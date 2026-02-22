Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
«Волжаночка-ГРАСС» ушла с последнего места

Спорт 22.02.2026 20:45
22.02.2026 20:45


В 10-м туре чемпионата России по волейболу среди женщин, команд Высшей лиги «Б» группы «Центр» волгоградская «Волжаночка-ГРАСС» принимала на своей площадке команду из Салавата «Динамо-Уфимочка-2». Игры прошли на площадке ФОКа «Альянс Баскет». Хозяйки площадки перед этими играми находились на последнем месте таблицы группы, гостьи – на предпоследнем, опережая волжанок всего на одно очко. Стало быть, для встречающихся команд эти две игры были настоящими финалами.

Накануне игр «Волжаночка-ГРАСС» потеряла своего капитана Еву Юдину. Она была прооперирована по поводу надрыва мениска и до конца сезона выбыла из строя. Её по позиции заменила Сима Алавердян, которую ранее использовали в качестве либеро. Решение спорное, но тренерскому штабу виднее. Два первых сета первой игры полностью прошли под диктовку волгоградок. Обе партии завершились с одинаковым счетом – 25:18 в пользу бело-зеленых. Всё шло к победе и в третьем сете: волгоградки вели в счете – 21:16, но на подаче Карины Колбиной динамовки сравняли счет – 21:21, а затем и вышли на сет-бол, поведя 24:21. Теперь уже хозяйки собрали волю в кулак и сравняли счет. А далее в жесточайшей борьбе вырвали победу в партии – 28:26 и в матче – 3:0. Одной из лучших в матче стала разыгрывающая Дарья Хохлова, которую совсем недавно руководство клуба намеревалось отчислить из команды, о чем намекал новый старший тренер Антон Юдин. Оказывается, в команде есть люди, за счет которых можно выигрывать матчи, а не играть на одну Еву Юдину, у которой процент точной атаки не такой высокий, как хотелось бы. Софья Багрова набрала 21 очко, Хохлова – 3, Анастасия Буялова – 6, Злата Кравченко – 14, Алавердян – 7, Вероника Стасенко – 4. 

Повторная игра началась с того, что гостьи показали намерения взять реванш. И первую партию взяли довольно легко – 25:16. А следующие три партии прошли в большей степени в равной борьбе с равными шансами на успех. Но удача сопутствовала волжаночкам, которые лучше проводили концовки партий. В итоге их победа – 3:1 (16:25, 25:19, 25:22, 25:21). Очки в игре набирали: Буялова – 9, Кравченко – 13, Багрова – 18, Алавердян – 6, Малютина – 2, Стасенко – 8. Теперь у «Волжаночки-ГРАСС» 14 очков и 11-е место в таблице. У девушек Салавата осталось девять. 7 и 8 марта волгоградки сыграют два матча в Таганроге против местных «Красных крыльев», которые занимают десятое место, набрав 15 очков. А еще чуть выше самарская «Искра», у которой 17 очков. Две победы волгоградок могут вывести их на 9-е место в таблице.

Александр Веселовский

Фото: Александр Овсиенко / пресс-служба ВК «Волжаночка-ГРАСС»

