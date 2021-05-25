Четыре года в розыске: главаря волгоградской «банды Умнова» задержали в Москве

Расследования 25.05.2021 16:18
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25.05.2021 16:18
Волгоградские оперативники задержали в Москве главаря преступной «банды Умнова», который 10 лет назад совместно с одиннадцатью членами ОПГ попался на попытке украсть 66 тонн нефти в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, Александр Умнов находился в розыске четыре года после того, как не пришел в Камышинский городской суд для рассмотрения дела.
Все эти годы организатор преступного сообщества скрывался, и только накануне волгоградским полицейским удалось выйти на его след и задержать на съемной квартире в столице. В настоящее время Александр Умнов ожидает этапирования в Волгоградскую область.
Напомним, в феврале 2011 года «банда Умнова» предприняла попытку украсть нефть из скважин Антиповско-Балыклейского месторождения и внутрипромысловых нефтепроводов "Лукойл-Волгограднефтегаз" на территории Камышинского района. Оперативники УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области с поличным задержали злоумышленников. После тщательного уголовного расследования и различных экспертиз одиннадцати участникам преступной группы осудили на срок от 3 до 5,5 лет колонии общего режиме. Всего же в ОПГ Александра Умнова входило 35 человек. С августа 2009 года до момента ареста они украли и продали более 45 тысяч тонн на сумму более 360 миллионов рублей.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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