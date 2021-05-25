Четыре года в розыске: главаря волгоградской «банды Умнова» задержали в Москве

Волгоградские оперативники задержали в Москве главаря преступной «банды Умнова», который 10 лет назад совместно с одиннадцатью членами ОПГ попался на попытке украсть 66 тонн нефти в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, Александр Умнов находился в розыске четыре года после того, как не пришел в Камышинский городской суд для рассмотрения дела.

Все эти годы организатор преступного сообщества скрывался, и только накануне волгоградским полицейским удалось выйти на его след и задержать на съемной квартире в столице. В настоящее время Александр Умнов ожидает этапирования в Волгоградскую область.