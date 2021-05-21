В Волгоградской области названы самые состоятельные деятели культуры

Борьба с коррупцией 21.05.2021 10:16
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21.05.2021 10:16
Комитет культуры Волгоградской области опубликовал сведения о доходах и средней зарплате руководителей подведомственных учреждений. Как сообщает ИА «Высота 102», самые высокие зарплаты зафиксированы в Волгоградском государственном институте искусств и культуры. Так, руководитель учреждения Оксана Луконина в прошлом году зарабатывала в среднем 126,6 тысячи рублей. Проректор по научной работе Татьяна Андрущак получала 105,2 тысячи рублей, а проректор по художественно-творческой и концертной работе Максим Бабкин – 105 тысяч рублей.
Юлия Красноглазова, директор музея «Старая Сарепта» в прошлом году зарабатывала 104 тысячи рублей в месяц. Средняя зарплата Анатолия Мальченко, который руководит Волгоградским областным краеведческим музеем, составляла около 98 тысячи рублей.
Ангелина Шершень, директор ГБУК «Волгоградский государственный Новый экспериментальный театр» получала в прошлом году 95,5 тысячи рублей. Как следует из сведениях о доходах, Ангелина Шершень имеет в собственности автомобиль Infiniti FX, долю в небольшой квартире, а также долю в подземной автостоянке.
Директор Волгоградского театра юного зрителя Альберт Авходеев зарабатывал в прошлом году около 90 тысяч рублей. Общий его доход за прошлый год составил более 1,8 миллиона рублей. Директор Волгоградского музея изобразительных искусств им. Машкова Варвара Озерина зарабатывала в 2020 году 89,4 тысячи рублей в среднем. Теперь уже бывший директор «Царицынской оперы» Леонид Пикман в прошлом году получал около 88 тысячи рублей в месяц – почти столько, сколько зарабатывал Михаил Ребров, директор Волгоградской филармонии. Светлана Сафронова на посту руководителя Волгоградской областной научной библиотеки им. Горького зарабатывала 74,5 тысячи рублей, чуть меньше – директор ГБУК «Агентство по проведению культурно-массовых мероприятий» Дмитрий Асеев (70,6 тысячи рублей).
Самый высокий доход среди руководителей учреждений культуры зафиксирован у Лидии Будченко – директора ГКУ «Центр документации новейшей истории Волгоградской области»: он составил около 5,5 миллиона рублей. Однако сложился он не из зарплаты – в среднем директор получала в прошлом году по месту своей работы 76,6 тысячи рублей.
Самая маленькая зарплата среди руководителей учреждений культуры была у Аллы Скоровой, директора ГБУК «Волгоградская областная детская художественная галерея» - 55,6 тысячи рублей.
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