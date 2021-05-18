Экология

Способ контрольных ящичков: в Волгоградской области спасли 1200 га леса

Экология 18.05.2021 17:33
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18.05.2021 17:33


Калачевское лесничество в Волгоградской области спасли от рыжего соснового пилильщика, который угрожал хвойным насаждениям на площади 1200 га. Как сообщили ИА "Высота 102" в филиале ФБУ "Рослесозащита" "Центра защиты леса Волгоградской области", способ контрольных ящичков показал эффективность проведенных 5 и 6 мая обработок лесных массивов с помощью авиации.
Перед санобработкой под кронами учетных деревьев на расстоянии от ствола в пределах 1/3 – 2/3 длины радиуса кроны были расставлены контрольные ящички. В них на третий и пятый день после обработки лесов подсчитывалось количество живых личинок вредителя. Отмечается, что способ контрольных ящичков имеет достаточную точность, менее трудоемок и более производителен, чем способ учетных площадок. 
Обработки проводились химическим препаратом с использованием самолета "СП-30" утром и вечером при температуре воздуха от +9˚С до +19˚С и скорости ветра от 0 до 3 м/с. По завершению работ лесопатологи "Центра защиты леса Волгоградской области" оценили биологическую эффективность проведенных обработок, результаты который составили 93,2%. Такие данные, по мнению специалистов, свидетельствует об успешной ликвидации очагов рыжего соснового пилильщика. 

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