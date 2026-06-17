



Природоохранные ведомства выясняют причину массовой гибели рыбы в Волге вблизи плотины Волжской ГЭС в Волгограде. Усыпанный мертвыми тушками берег снял один из дачников. Мужчина утверждает, что никогда не видел такого.

– Весь берег в тухлой рыбе. Это берег СНТ «Энергетик», на шлюзах который. Очень много тухлой рыбы выбросило на берег. Сейчас она начнет разлагаться, вонища будет лютая. Не знаю, что с этим делать, – говорит очевидец.

В Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре отреагировали на произошедшее, сообщив, что выясняют причины мора.

– Организованы проверочные мероприятия по информации в сети Интернет о гибели водных биоресурсов в районе СНТ «Энергетик», в непосредственной близости от Волжской ГЭС, – сообщили в надзорном ведомстве. – Прокуратурой скоординирована работа уполномоченных органов. По результатам проведенных мероприятий при наличии оснований прокуратурой будут приняты меры реагирования.

Напомним, что в Волгоградской области ранее массовый мор рыбы был зафиксирован в апреле в Суровикином районе, где из-за нагонной волны оказались в ловушке и погибли свыше 213 тысяч карасей. В этом же месяце груды погибших обитателей пруда вынесло на берег во Фроловском районе у поселка Образцы. В данном случае рыба погибла из-за недостатка кислорода. Уже в июне текущего года рыбаки стали массово сообщать о фиксации мертвых карасей и сазанов на берегах Дона в Клетском, Иловлинском и Калачевском районах. В данном случае специалисты Росрыболовства пришли к выводу, что гибель рыбы не является массовой и носят исключительно природный характер.